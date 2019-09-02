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02 Eylül 2019 Pazartesi 15:37:56 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:39:20

2019'da da ölümler hız kesmedi! Akdeniz yüzlerce Alan bebeğe mezar oldu

BM, son 5 yılda dünyada 32 binden fazla düzensiz göçmenin öldüğünü duyurdu. Bodrum'da cesedi kıyıya vuran Alan bebek de dahil ölen düzensiz göçmenlerin bin 654'ünü çocuklar oluşturuyor.

Denizde boğularak hayatını kaybeden göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü haline gelen Alan Kurdi bebeğin ölümünün üzerinden dört yıl geçerken, Birleşmiş Milletler (BM), 2014'ten bu yana dünyada 32 bin 741 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini, bunlardan 688'i Doğu Akdeniz'de olmak üzere bin 654'ünün çocuklardan oluştuğunu bildirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14 kişinin bulunduğu fiber teknenin 2 Eylül 2015'te batması sonucu Suriyeli Alan bebeğin de aralarında olduğu 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından Ege ve Akdeniz'de göçmenlerin dramı son bulmadı.

Alan bebeğin kıyıya vurmuş cansız bedenin fotoğrafının yayımlanması tüm dünyada şok etkisi oluştursa da bugüne kadar düzensiz göçmen sorununa çözüm getirilemedi, büyüklerin yanı sıra çocuklar ve bebekler de göç yollarında ölmeye devam etti.

BM'nin alt kuruluşu olan Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Kayıp Göçmenler Projesi Koordinatörü Julia Black, örgütün son 5 yıllık verilerini AA muhabiriyle paylaştı.

Black, 2014'ten bu yana tüm dünyada bin 654'ü çocuk 32 bin 741 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini aktardı. Son 5 yılda bin 589'u Doğu Akdeniz'de olmak üzere 18 bin 827 düzensiz göçmenin denizde öldüğü bilgisini paylaşan Black, bunların 688'inin çocuk olduğunu kaydetti.

Bu dönemde Akdeniz'deki çocuk ölümlerinin 450'sinin Doğu Akdeniz'de yaşandığını ifade eden Black, ayrıca ölen çocuk sayısının bu rakamdan çok daha fazla olabileceğini vurguladı.

Black, düzensiz göçmenlerin ulaşmak istedikleri destinasyonlar için "güvenli ve düzenli" güzergahları garanti edecek politikaların hayata geçirilmesi çağrısında bulunarak, "IOM, göçmen ölümlerinin dehşetinin sona erdirilmesi gereğini defalarca vurguladı. Göç sırasındaki ölümlerin çok yaygın olduğu bir çağda, bir ölümün bile çok fazla olduğu iddiasında kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

2019'da da ölümler hız kesmedi

IOM verilerine göre, bu yıl da daha iyi bir hayat için Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışan 909 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi. Örgüt, 339 kişinin boğulma, 85'inin hipotermi ve diğerlerinin de tahmini boğulma nedeniyle öldüğünü açıkladı. Akdeniz'de hayatını kaybeden 18 düzensiz göçmenin ölüm nedeninin ise bilinmediği belirtildi.

Bu yıl Amerika kıtasında 529, Afrika'da 185, Asya'da 29 ve Orta Doğu'da 85 düzensiz göçmen hayallerinin peşinde göç etmek isterken öldü.

Amerika'daki ölümlerin 266'sının ABD-Meksika sınırında yaşanması ise dikkati çekti.

Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin göçmen politikaları insan hakları örgütlerince yoğun şekilde eleştiriliyor ve düzensiz göçmen ölümlerinin daha çok "istatistik" gibi algılanmasına tepki gösteriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump Meksika sınırına duvar inşa edileceğini açıklarken, AB'de de başta İtalya olmak üzere ülkeler kapılarını düzensiz göçmenlere tamamen kapatmış durumda.

Türkiye ise ev sahipliğinde örnek olmaya devam ediyor

Savaş ve çatışmalardan kaçan milyonlarca Suriyelilerin yanı sıra diğer ülke vatandaşlarına ev sahipliği yapan Türkiye ise tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sözcülerinden Melissa Fleming, geçen hafta BM Cenevre Ofisi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'yi göçmenlere yönelik politikasından dolayı örnek göstermiş ve teşekkür etmişti.

Bodrum'da, 2 Eylül 2015'te Yunanistan'a geçmek isterken bindikleri lastik botun batması sonucu Suriyeli 3 yaşındaki Alan Kurdi'nin yanı sıra ağabeyi ve annesinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirmişti. Alan bebeğin sahile vuran cansız bedeninin görüntüleri, Suriye'deki savaşın korkunç yüzünü bir kez daha ortaya koymuş, uluslararası toplumun da mülteci sorununa dikkatini çekmişti.

(AA)

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