2019 taşeron ilave tediye ödemeleri yattı mı? Taşeron ilave tediye ödemeleri ne kadar?

2019 taşeron ilave tediye ödemeleri için geri sayım sona eriyor. Taşeron ilave tediye ödemeleri ne kadar? sorusunun yanıtı araştırılmaya devam ediliyor. Taşerondan kadroya geçen 4/D'li işçilerin ve kamu işçilerinin heyecanla beklediği taşeron tediye ödemelerinin bayramdan önce yatırılacağı açıklanmıştı. Tediye ödemeleri, bu kanun kapsamına alındı ve her yıl düzenli olarak ödeniyor. KHK ile kadroya geçen işçiler ile kamu işçilerine ilave tediye ödemelerinin yapılacağı tarih geçtiğimiz günlerde açıklandı.

Cumhurbaşkanı kararı kapsamında işçilere 26 günlük ilave tediyelerinin (ikramiye) ilk yarısı ödenecek. Kamu işçileri 13 günlük tediye alacak.



TAŞERON İLAVE TEDİYE ÖDELERİ NE KADAR?

Taşeron ilave tediye ödemeleri kapsamında asgari ücretliye 792,57, brüt maaşı 3 bin 500 lira olana da bin 84 lira yatırılacak. İki taksitin toplamında asgari ücretliye toplamda bin 585 TL 16 kuruş ikramiye ödenecek.

İşçilere verilen ilave tediye ödemesinden yüzde 15 sigorta primi ve yüzde 15 gelir vergisi kesintisi yapılıp işçilere ödeniyor. Bu kesintilerin yanı sıra vatandaşlardan damga vergisi kesintisi de yapılıyor.

TEDİYE ÖDEMELERİNİN DİĞER YARISI NE ZAMAN YATACAK?

Kamu işçilerine 52 günlük ilave tediye ödemeleri yapılıyor. Taşeron tediye ödemeleri senede 4 taksitle yapılıyor. 13'er gün şeklinde yapılan taşeron tediye ödemelerinde 2019 yılının ilk iki taksidi ödendi. Ocak'ta ve Ramazan Bayramı öncesi verilen ilave tediyeler sonrasında işçilere 26 günlük ilave tediye ödemesi daha yapılacak.

Yalnız, maden işçilerine ilave tediye ödemelerinin tamamı 23 Aralık 2019 tarihinde ödenecek. Bu ay tediye ödemesi yapılmayacak maden işçileri sene sonunda 52 günlük ilave tediye ödemesinin tamamını tek seferde alacak.