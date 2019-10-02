2019 Miss Turkey güzeli kim seçildi? 2019 Miss Turkey birincisi kim?
2019 Miss Turkey yarışmasında heyecan sürüyor. Bugün Türkiye güzeli seçiliyor. Ülkemizi temsil etmek üzere yurt dışına çıkacak Miss Turkey’ler bu akşam podyumda yürüyecek. 2019 Miss Turkey'i yakından takip edenler şimdiden 2019 Miss Turkey güzelinin kim olduğunu araştırmaya başladı. 2019 Miss Turkey güzeli kim seçildi? 2019 Miss Turkey birincisi kim? sorularının yanıtı arama motorlarında en çok aratılan başlıklar arasında yerini aldı. 2019 Miss Turkey yarışması henüz başlamadı. 2019 Miss Turkey yarışması sonunda 2019 Miss Turkey güzeli seçildikten sonra birinci güzel haberimiz içerisinde yer alacak.
2019 Miss Turkey güzeli kim seçildi? 2019 Miss Turkey birincisi kim? merak ediliyor. 2019 Miss Turkey yarışmasında heyecan sürüyor. Bugün Türkiye güzeli seçiliyor. Ülkemizi temsil etmek üzere yurt dışına çıkacak Miss Turkey’ler bu akşam podyumda yürüyecek. 2019 Miss Turkey güzelinin kim olduğu şimdiden arama motorlarında araştırılmaya başlandı. 2019 Miss Turkey yarışması bittikten sonra Türkiye güzelinin kim olduğu haberimiz içerisinde yer alacak.
MİSS TURKEY 2019 SAAT KAÇTA?
Miss Turkey 2019” Güzellik Yarışması, bugün (2 Ekim 2019 Çarşamba günü) saat 20:30’da Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapılacak. Ayrıca, 02 Ekim Çarşamba günü yapılacak finalde dereceye girecek Miss Turkey’lerin ülkemizi temsil etmek üzere yurt dışına çıkacak.
MİSS TURKEY 2019 NEREDEN İZLENEBİLECEK?
2019 Miss Turkey'den yapılan açıklamada, “Miss Turkey 2019 bu sene de Youtube, Facebook, http://missturkey.com.tr ve @hadioyna’dan canlı olarak 2 Ekim akşamı 20:30’da yayınlanacak. Bildirimleri açmayı unutmayın.” ifadeleri yer aldı.
MİSS TURKEY TACINI GEÇEN SENE KİMLER ALDI?
Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin oldu. Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.
YILLARA GÖRE MİSS TURKEY GÜZELLERİ
2018 Şevval Şahin - Miss Turkey / World 2018
2017 Aslı Sümen - Miss Turkey / World 2017
2016 Buse İskenderoğlu- Miss World
2015 Ecem Çırpan - Miss Turkey / World
2014 Amine Gülşe / Miss World
2013 Rüveyda Öksüz / Miss World
2012 Açalya Samyeli Danoğlu / Miss World
2011 Melisa Aslı Pamuk / Miss Universe
2011 Gizem Memiç / Miss World
2009 Ebru Şam / Miss World
2008 Leyla Lydia Tuğutlu
2007 Selen Soyder
2006 Merve Büyüksaraç
2005 Hande Subaşı / Miss World
2004 Nur Gümüşdoğrayan / Miss World
2003 Tuğba Karaca / Miss World
2002 Azra Akın / World 02 - winner
2001 Tuğçe Kazaz / World 01
2000 Yüksel Ak / Miss World (3)
1999 Ayşe Hatun Önal / Miss World
1998 Buket Saygı / World 98
1997 Çağla Şikel / World 97 - 4th place
1996 Serpil Sevilay Öztürk / Miss World
1995 Demet Şener / World 95
1994 Pınar Altuğ / World 94
1993 Arzum Onan / Europe 93 - winner
1992 Özlem Kaymaz / World 92
1991 Pınar Özdemir / Universe 91
1990 Jülide Ateş / Miss World (SF)
1989 Burcu Burkut /Miss World
1988 Esra Sümer / Miss World
1987 Şebnem Dinçgör / Miss World
1986 Meltem Doğanay / Miss World
1985 Filiz Hülya Küçükbayraktar / Miss World
1984 Gülçin Ülker / Miss Universe
1983 Ebru Özmeriç / Miss World
1982 Ayşe Belgin Güven / Miss World
1981 Aydan Şener / Miss World
1980 Fahriye Funda Ayloğlu / Miss World
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