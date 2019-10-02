2019 Miss Turkey güzeli kim seçildi? 2019 Miss Turkey birincisi kim? merak ediliyor. 2019 Miss Turkey yarışmasında heyecan sürüyor. Bugün Türkiye güzeli seçiliyor. Ülkemizi temsil etmek üzere yurt dışına çıkacak Miss Turkey’ler bu akşam podyumda yürüyecek. 2019 Miss Turkey güzelinin kim olduğu şimdiden arama motorlarında araştırılmaya başlandı. 2019 Miss Turkey yarışması bittikten sonra Türkiye güzelinin kim olduğu haberimiz içerisinde yer alacak.

MİSS TURKEY 2019 SAAT KAÇTA?

Miss Turkey 2019” Güzellik Yarışması, bugün (2 Ekim 2019 Çarşamba günü) saat 20:30’da Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapılacak. Ayrıca, 02 Ekim Çarşamba günü yapılacak finalde dereceye girecek Miss Turkey’lerin ülkemizi temsil etmek üzere yurt dışına çıkacak.

MİSS TURKEY 2019 NEREDEN İZLENEBİLECEK?

2019 Miss Turkey'den yapılan açıklamada, “Miss Turkey 2019 bu sene de Youtube, Facebook, http://missturkey.com.tr ve @hadioyna’dan canlı olarak 2 Ekim akşamı 20:30’da yayınlanacak. Bildirimleri açmayı unutmayın.” ifadeleri yer aldı.

MİSS TURKEY TACINI GEÇEN SENE KİMLER ALDI?

Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin oldu. Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.

YILLARA GÖRE MİSS TURKEY GÜZELLERİ

2018 Şevval Şahin - Miss Turkey / World 2018

2017 Aslı Sümen - Miss Turkey / World 2017

2016 Buse İskenderoğlu- Miss World

2015 Ecem Çırpan - Miss Turkey / World

2014 Amine Gülşe / Miss World

2013 Rüveyda Öksüz / Miss World

2012 Açalya Samyeli Danoğlu / Miss World

2011 Melisa Aslı Pamuk / Miss Universe

2011 Gizem Memiç / Miss World

2009 Ebru Şam / Miss World

2008 Leyla Lydia Tuğutlu

2007 Selen Soyder

2006 Merve Büyüksaraç

2005 Hande Subaşı / Miss World

2004 Nur Gümüşdoğrayan / Miss World

2003 Tuğba Karaca / Miss World

2002 Azra Akın / World 02 - winner

2001 Tuğçe Kazaz / World 01

2000 Yüksel Ak / Miss World (3)

1999 Ayşe Hatun Önal / Miss World

1998 Buket Saygı / World 98

1997 Çağla Şikel / World 97 - 4th place

1996 Serpil Sevilay Öztürk / Miss World

1995 Demet Şener / World 95

1994 Pınar Altuğ / World 94

1993 Arzum Onan / Europe 93 - winner

1992 Özlem Kaymaz / World 92

1991 Pınar Özdemir / Universe 91

1990 Jülide Ateş / Miss World (SF)

1989 Burcu Burkut /Miss World

1988 Esra Sümer / Miss World

1987 Şebnem Dinçgör / Miss World

1986 Meltem Doğanay / Miss World

1985 Filiz Hülya Küçükbayraktar / Miss World

1984 Gülçin Ülker / Miss Universe

1983 Ebru Özmeriç / Miss World

1982 Ayşe Belgin Güven / Miss World

1981 Aydan Şener / Miss World

1980 Fahriye Funda Ayloğlu / Miss World