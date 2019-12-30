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30 Aralık 2019 Pazartesi 09:59:16 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 10:02:23

2019 mesaisi yoğun geçen Başkan Erdoğan 2020'ye de hızlı giriyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılında yurt içi ve yurt dışında pek çok ziyaret gerçekleştirirken, çok sayıda yabancı konuğu da Türkiye'de ağırladı. Bu yıl yurt dışına 19 ziyaret gerçekleştiren Başkan Erdoğan, ilk yurt dışı seyahatini Rusya'ya, sonuncusunu da Tunus'a yaptı. Yıl içinde en çok Rusya'yı ziyaret eden Başkan Erdoğan, yurt içinde de 59 şehre 86 ziyarette bulundu. 2020'de de hızlı bir performans sergileyecek Başkan Erdoğan, ocak ayında önce Putin, sonra Merkel’le buluşacak. Ay sonunda ise Afrika çıkarması yapacak Erdoğan, şubatta da Pakistan ve Endonezya’yı ziyaret edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019 boyunca sürdürdüğü yoğun diplomasi trafiğine yeni yılda da hız kesmeden devam edecek. 2020'nin ilk günlerinde Libya dış politika gündeminin ilk sıralarında yerini korurken, Erdoğan, iki önemli ismi Türkiye'de ağırlayacak. ocak ayında Türkiye'deki iki önemli ismi ağırlayacak.

PUTİN İLE TÜRK AKIM AÇILIŞI

Erdoğan'ın ilk konuğu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olacak. Erdoğan ve Putin, İstanbul'da 8 Ocak'ta düzenlenecek törenle Rus gazının Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak Türk Akım Boru Hattı'nın resmi açılışını yapacak. Başkan Erdoğan ve Putin, ayrıca baş başa ve heyetler arası görüşmeler de gerçekleştirecek. İki lider, başta Suriye ve Libya olmak üzere bölgesel gelişmeleri, savunma, enerji, turizm ve diğer ekonomik ilişkileri ele alacak.

ANGELA MERKEL'İ AĞIRLAYACAK

Libya meselesiyle ilgili Berlin Süreci'ne ev sahipliği yapan Almanya'dan da ocak sonunda Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleşmesi bekleniyor. Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Ankara'da ağırlayacak. Erdoğan ile Merkel görüşmesinde, mülteci meselesi ve güvenli bölge planı çerçevesinde Suriye'deki gelişmeler, Libya'daki durum, Türkiye'nin AB üyelik süreci ele alınacak.

AFRİKA AÇILIMI'NA DEVAM

Başbakanlığı döneminde 'Afrika Açılımı'nı başlatan ve her yıl Afrika ülkelerine ziyaretler gerçekleştiren Erdoğan'ın ocak sonunda da bir Afrika turu yapması planlanıyor. Başkan Erdoğan'ın, Fas, Gambiya ve Senegal'i ziyaret etmesi bekleniyor. Bu kapsamda, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra FETÖ başta olmak üzere terörle mücadele konusu masaya yatırılacak.

İKİ KRİTİK ZİYARET DAHA

Başkan Erdoğan şubat ayında ise Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarını gerçekleştirmek üzere önce Pakistan'a, ardından da
Endonezya'ya gidecek.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI'NDAN ERDOĞAN'A DAYANIŞMA TEŞEKKÜRÜ

Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile telefonda görüştü. Erdoğan, 2 Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği Mogadişu'daki terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti. Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ise, 'kardeşim' diye hitap ettiği Erdoğan'a, verdiği destek ve telefon görüşmesi için teşekkür etti. Farmajo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Milletim adına, halkımızla dayanışmanız için size ve Türkiye'ye şükran mesajımı iletiyorum" dedi.

MERKEL'LE SURİYE VE LİBYA'YI GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye ile Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile de bir telefon görüşmesi gerkçekleştirdi

2019 MESAİSİ YOĞUN GEÇTİ 59 ŞEHRE 86 ZİYARET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019'da yurt içi ve yurt dışı pek çok ziyaret gerçekleştirirken, çok sayıda yabancı misafiri Türkiye'de ağırladı. Bu yıl gerçekleştirdiği 19 yurt dışı ziyaretten ilkini Rusya'ya, sonuncusunu da Tunus'a yaptı. Yurt içinde de 59 şehre 86 ziyarette bulundu. Erdoğan, Rusya'da bu yıl 5, ABD'de ise iki kez temaslarda bulundu. Japonya, Sırbistan, Macaristan, Katar, İngiltere, Malezya, Tunus Erdoğan'ın ziyaret ettiği ülkeler arasında yer aldı.

(AA)

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