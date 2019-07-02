Kurban fiyatları 2019 ne kadar? Kurban kesim fiyatları belli oldu mu? soruları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kurban kesme ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar kurban 2019 fiyatları hakkında araştırma yapmaya başladılar.

2019 KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak belirlendiğini açıkladı.