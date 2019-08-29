KPSS 2019 sonuçları ÖSYM sonuç sorgulama sayfasında!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi) ve öğretmenlik alan bilgisi testi (ÖABT) sonuçları açıklandı.

KPSS Alan Bilgisi Sınav Sonuçları belli oldu. Kamu kurumlarında görev alacak adayların tercihlerinde kullanacakları puanları elde ettikleri sonuçlar bugün adaylara duyuruldu. Oturumlar halinde gerçekleştirilen sınavlarda adaylar sorumlu oldukları alan üzerinden sınava katılmışlardı.

KPSS SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanacak sınav sonuçları kurumun sonuçları duyurduğu “sonuc.osym.gov.tr” adresinde ve ÖSYM AİS sayfasında olacak. TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapan adaylar sınavdan elde ettikleri sonuçlara ulaşabilecek.