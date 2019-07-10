2019 Audi Cup ne zaman, hangi kanalda? 2019 Audi Cup'ta hangi takımlar var?

  • Bist 100
    97539.2
  • Dolar
    5,7453
  • Euro
    6,4461
  • Altın
    256,9450
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Gram altın 256,5 lira seviyelerinde Gram altın 256,5 lira seviyelerinde
Sadece petrol ve doğal gaz değil... Donanma onları da koruyor Sadece petrol ve doğal gaz değil... Donanma onları da koruyor
KPSS tercih parası hangi bankaya yatıyor? KPSS 2019 tercih işlemleri KPSS tercih parası hangi bankaya yatıyor? KPSS 2019 tercih işlemleri
Merkel 3. kez titreme nöbeti geçirdi Merkel 3. kez titreme nöbeti geçirdi
Medipol Başakşehir, Okechukwu Azubuike'yi kadrosuna kattı Medipol Başakşehir, Okechukwu Azubuike'yi kadrosuna kattı
Merkel 3. kez titreme nöbeti geçirdi Merkel 3. kez titreme nöbeti geçirdi
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuçları 2019 sorgulama ekranı Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuçları 2019 sorgulama ekranı
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 2 çoban toprağa verildi Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 2 çoban toprağa verildi
Adana'da metil alkol zehirlenmesi: 1 ölü Adana'da metil alkol zehirlenmesi: 1 ölü
Hatice ayakla şişe açma akımını yanlış anlayınca eliyle açtı Hatice ayakla şişe açma akımını yanlış anlayınca eliyle açtı
Fernando Reges Sevilla'da Fernando Reges Sevilla'da
Fenerbahçe, Yasir Subaşı'nı kadrosuna kattı Fenerbahçe, Yasir Subaşı'nı kadrosuna kattı
Kadir Doğulu - Neslihan Atagül çifti evlilik yıl dönümlerini romantik bir yemekle kutladı Kadir Doğulu - Neslihan Atagül çifti evlilik yıl dönümlerini romantik bir yemekle kutladı
İŞKUR güncel iş ilanları: İŞKUR ilanları ve memur alımları 2019 İŞKUR güncel iş ilanları: İŞKUR ilanları ve memur alımları 2019
Adriana Lima ve yeni aşkı Emir Uyar, Mikonos sokaklarında kanıtlandı Adriana Lima ve yeni aşkı Emir Uyar, Mikonos sokaklarında kanıtlandı
Demet Akalın'ın sahnede giydiği beyaz tül elbisesi dikkatlerden kaçmadı Demet Akalın'ın sahnede giydiği beyaz tül elbisesi dikkatlerden kaçmadı
Fenerbahçe, Okan Turp ile profesyonel sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Okan Turp ile profesyonel sözleşme imzaladı
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu idmana çıktı Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu idmana çıktı
Rıdvan Yılmaz'da kırık! Ameliyat edilecek Rıdvan Yılmaz'da kırık! Ameliyat edilecek
AK Parti Sözcüsü Çelik: Rum kesiminin bu haylaz çocuk olma durumu Avrupa Birliği'nin de gündemindedir AK Parti Sözcüsü Çelik: Rum kesiminin bu haylaz çocuk olma durumu Avrupa Birliği'nin de gündemindedir
İsveçli golcü Stefan Silva, Fatih Karagümrük'te İsveçli golcü Stefan Silva, Fatih Karagümrük'te
Kupa Amerika'nın en iyi 11'i belli oldu Kupa Amerika'nın en iyi 11'i belli oldu
Afganistan'da savcılık müdürlerine silahlı saldırı: 2 ölü Afganistan'da savcılık müdürlerine silahlı saldırı: 2 ölü
Nihat Özdemir: Futbolumuz 3 sene içinde kurtulabilir Nihat Özdemir: Futbolumuz 3 sene içinde kurtulabilir

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:40:14 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:46:41

2019 Audi Cup ne zaman, hangi kanalda? 2019 Audi Cup'ta hangi takımlar var?

İlk olarak 2009 yılında oynanan Audi Cup 100. yılını kutlayan Audi tarafından düzenlenmişti. 2 gün sürerek maç turnuvası için nefesler tutulmuş durumda. 2019 Audi Cup ne zaman, hangi kanalda? 2019 Audi Cup'ta hangi takımlar var? soruları maç severler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Allianz Arena'da Bayern Münih'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan maç, sezon öncesi turnuvalar arasında artık bir klasik haline geldi. Audi Cup’a katılacak takımlar açıklandı ve toplam 4 takım belirlendi ve turnuvaya katılacak olan takımlardan birinin Türkiye'den olduğu duyuruldu. Büyük ses getirecek olan turnuvanın detayları haberimizde...

İki yılda bir düzenlenen Audi Cup, bu sene kıyası mücadele ile geri dönüyor. Bu yıl ise 6. kez düzenlenecek olan Audi Cup yine Avrupa’nın en iyi kulüpleri arasında yer alan 4 takımın mücadelesine sahne olacak. Bu sene katılacak olan 4 büyük takımın isimleri belli oldu. Türkiye’den ilk kez bir takımın katılacak olduğu bu sene ki  turnuvanın Kaybeden takımların üçüncülük maçı yapacağı turnuvada, final maçı ise bir gün sonra oynanacağı bilinyor. Audi AG Yönetim Kurulu Başkanı Bram Schot, “Bu yıl katılan kulüpler, sadece futbol seyircilerine enfes bir iki gün vaat etmelerinin yanında, Audi ile işbirliğinin pratikte nasıl işlediğini de gösteriyor” diye konuştu. Merakla beklenen 2019 Audi Cup ne zaman, hangi kanalda? 2019 Audi Cup'ta hangi takımlar var? sorularının yanıtları haberimizde...

AUDİ CUP NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

NE ZAMAN?

Audi Cup, Bayern Münih'in ev sahipliğinde Allianz Arena'da 30-31 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Audi Cup'ta bu yıl, FC Bayern Münih, ev sahibi olarak Allianz Arena'da; Fenerbahçe, Real Madrid ve Tottenham Hotspur'u ağırlayacak.

İlki, Audi'nin 100. yıl dönümüne özel olarak 2009 yılında gerçekleştirilen Audi Cup, iki yılda bir yapılıyor. Bu yıl 6'ncısı yapılacak Audi Cup'ın maç takvimi ise şu şekilde:

30 Temmuz 2019

19.00 - Real Madrid-Tottenham

21.30 - Bayern Münih - Fenerbahçe

31 Temmuz 2019

19.00 - Üçüncülük maçı

21.30 - Final maçı

Karşılaşmanın Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor.

30 Temmuz 2019 tarihinde oynanacak olan karşılaşmanın saatleri şu şekilde;

Real Madrid Tottenham maçı 30 Temmuz saat 19.00, Bayern Münih Fenerbahçe maçı 30 Temmuz saat 21.30'da oynanacak. 

Organizasyonda maçların 90 dakikalık bölümünde eşitliğin bozulmaması halinde kazanan takım, penaltı atışlarıyla belirlenecek. Kupanın biletlerinin, Bayern Münih'in internet sitesi üzerinden 25 avrodan satışa sunulduğu belirtildi.

HANGİ KANALDA

Karşılaşmalar D-Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.

2019 AUDİ CUP'TA HANGİ TAKIMLAR VAR?

Audi Cup’ta bu yıl, FC Bayern Münih, ev sahibi olarak Allianz Arena’da; Fenerbahçe, Real Madrid ve Tottenham Hotspur’u ağırlayacak. Türkiye’den ilk kez bir takımın katıldığı turnuvanın ilk maçları 30 Temmuz’da Real Madrid-Tottenham Hotspur ve Bayern Münih-Fenerbahçe arasında oynanacak. Kaybeden takımların üçüncülük maçı yapacağı turnuvada, final maçı ise bir gün sonra oynanacak.

AUDİ CUP NEDİR?

Audi Cup turnuvasının ilki, Audi'nin kuruluşunun 100. Yıl dönümüne özel olarak 2009 yılında düzenlenmiştir. Turnuva iki yılda bir yapılmaktadır. Turnuva, Avrupa'nın en iyi kulüpleri arsında yer alan 4 takımın mücadelesine sahne oluyor. İlk karşılaşmaların ardından kaybeden takımlar üçüncülük maçına çıkıyor. Final maçı ise bir gün sonra oynanıyor.

Merkel 3. kez titreme nöbeti geçirdi
Fernando Reges Sevilla'da
15 Temmuz ihanet gecesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte vatandaşın şanlı direnişi...
Ahlaksız ilişki için geldi tufaya düştü! Yarı çıplak halde yardım istedi
Türkiye'den ABD'ye S-400 uyarısı
Zırhlı Birlikler davasında karar
Körfezin kaos fabrikası BAE'den Hafter'e "savaşçı" desteği
PKK'da büyük korku! Toplanamıyorlar
Canan Kaftancıoğlu'ndan CHP yönetimine kamera tuzağı
Mine Koşan Photoshop’u abartınca sosyal medyada alay konusu oldu
Fenerbahçe'den bir transfer daha
ABD teröristlerin eğitilmesi için profesyonel asker arıyor
Leyla'nın gerçek babası DNA testiyle ortaya çıktı
Emekliye 368 lira
Alman basını: Bu konuda Rusya ve Çin’den öğrenecek çok şeyimiz var
Türkiye, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’a had bildirdi
2 savaş uçağı çarpıştı
Tapu sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
Rusya'dan beklenmedik Doğu Akdeniz açıklaması
Aslan çok 'Seri' olacak
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ