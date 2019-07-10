İki yılda bir düzenlenen Audi Cup, bu sene kıyası mücadele ile geri dönüyor. Bu yıl ise 6. kez düzenlenecek olan Audi Cup yine Avrupa’nın en iyi kulüpleri arasında yer alan 4 takımın mücadelesine sahne olacak. Bu sene katılacak olan 4 büyük takımın isimleri belli oldu. Türkiye’den ilk kez bir takımın katılacak olduğu bu sene ki turnuvanın Kaybeden takımların üçüncülük maçı yapacağı turnuvada, final maçı ise bir gün sonra oynanacağı bilinyor. Audi AG Yönetim Kurulu Başkanı Bram Schot, “Bu yıl katılan kulüpler, sadece futbol seyircilerine enfes bir iki gün vaat etmelerinin yanında, Audi ile işbirliğinin pratikte nasıl işlediğini de gösteriyor” diye konuştu. Merakla beklenen 2019 Audi Cup ne zaman, hangi kanalda? 2019 Audi Cup'ta hangi takımlar var? sorularının yanıtları haberimizde...

AUDİ CUP NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

NE ZAMAN?

Audi Cup, Bayern Münih'in ev sahipliğinde Allianz Arena'da 30-31 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Audi Cup'ta bu yıl, FC Bayern Münih, ev sahibi olarak Allianz Arena'da; Fenerbahçe, Real Madrid ve Tottenham Hotspur'u ağırlayacak.

İlki, Audi'nin 100. yıl dönümüne özel olarak 2009 yılında gerçekleştirilen Audi Cup, iki yılda bir yapılıyor. Bu yıl 6'ncısı yapılacak Audi Cup'ın maç takvimi ise şu şekilde:

30 Temmuz 2019

19.00 - Real Madrid-Tottenham

21.30 - Bayern Münih - Fenerbahçe

31 Temmuz 2019

19.00 - Üçüncülük maçı

21.30 - Final maçı

Karşılaşmanın Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor.

30 Temmuz 2019 tarihinde oynanacak olan karşılaşmanın saatleri şu şekilde;

Real Madrid Tottenham maçı 30 Temmuz saat 19.00, Bayern Münih Fenerbahçe maçı 30 Temmuz saat 21.30'da oynanacak.

Organizasyonda maçların 90 dakikalık bölümünde eşitliğin bozulmaması halinde kazanan takım, penaltı atışlarıyla belirlenecek. Kupanın biletlerinin, Bayern Münih'in internet sitesi üzerinden 25 avrodan satışa sunulduğu belirtildi.

HANGİ KANALDA

Karşılaşmalar D-Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.

2019 AUDİ CUP'TA HANGİ TAKIMLAR VAR?

Audi Cup’ta bu yıl, FC Bayern Münih, ev sahibi olarak Allianz Arena’da; Fenerbahçe, Real Madrid ve Tottenham Hotspur’u ağırlayacak. Türkiye’den ilk kez bir takımın katıldığı turnuvanın ilk maçları 30 Temmuz’da Real Madrid-Tottenham Hotspur ve Bayern Münih-Fenerbahçe arasında oynanacak. Kaybeden takımların üçüncülük maçı yapacağı turnuvada, final maçı ise bir gün sonra oynanacak.

AUDİ CUP NEDİR?

Audi Cup turnuvasının ilki, Audi'nin kuruluşunun 100. Yıl dönümüne özel olarak 2009 yılında düzenlenmiştir. Turnuva iki yılda bir yapılmaktadır. Turnuva, Avrupa'nın en iyi kulüpleri arsında yer alan 4 takımın mücadelesine sahne oluyor. İlk karşılaşmaların ardından kaybeden takımlar üçüncülük maçına çıkıyor. Final maçı ise bir gün sonra oynanıyor.