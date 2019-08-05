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05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:01:23 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:04:13

2019 Ağustos kira artış oranı açıklandı! 2019 Ağustos'ta kiralar ne kadar artacak?

2019 Ağustos kira artış oranı nedir? 2019 Ağustos'ta kiralar ne kadar artacak? sorusunun yanıtı milyonlarca kiracı tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl veya daha önceki senelerin Ağustos ayında kira sözleşme imzalayan kiracılara bu ay yıllık zam yapılacak. Kiracılar kira bedellerinde yapılacak yıllık zammın ne kadar olacağını araştırıyor. Kira artışı enflasyon oranlarına bağlı olarak hesaplanıyor. Ev ve işyeri sahipleri de kiracılarına yapacağı zammın hesaplanmasında kullanacakları enflasyon oranlarını bekliyor. Peki, 2019 Ağustos kira artış oranı nedir? 2019 Ağustos'ta kiralar ne kadar artacak? Enflasyon oranları ve Ağustos kira artış oranları ile ilgili son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

2019 Ağustos kira artış oranı nedir? 2019 Ağustos'ta kiralar ne kadar artacak? sorusunun yanıtı milyonlarca kiracı tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl veya daha önceki senelerin Ağustos ayında kira sözleşme imzalayan kiracılara bu ay yıllık zam yapılacak. Kiracılar kira bedellerinde yapılacak yıllık zammın ne kadar olacağını araştırıyor. Kira artışı enflasyon oranlarına bağlı olarak hesaplanıyor. Ev ve işyeri sahipleri de kiracılarına yapacağı zammın hesaplanmasında kullanacakları enflasyon oranlarını bekliyor. Peki, 2019 Ağustos kira artış oranı nedir? 2019 Ağustos'ta kiralar ne kadar artacak? Enflasyon oranları ve Ağustos kira artış oranları ile ilgili son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

2019 AĞUSTOS KİRA ARTIŞ ORANI 

Kira sözleşmesi yenilenen kiracılara ne kadar zam yapılacağı bugün belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre Ağustos'ta kiracıya en fazla yüzde 19,91 oranında zam yapılacak. Kira bedeli 1000 lira olan kiracının yeni yılda ödeyeceği kira bedeli 1199,1 lira olacak.

KİRA ARTIŞI HESAPLAMASI NEYE GÖRE YAPILIR?

Ev ve işyeri sahipleri, kiracılarına yapacakları zam hesaplamasında kanun hükümlerine uymak zorunda kalıyor. Kiracı ve mal sahiplerinin hakkını koruyan kanunda zam hesaplamasının nasıl yapılacağı da açıklanıyordu. Buna karşın, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) 2018 Eylül'de açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Buna göre, kira artışı hesaplamasında artık enflasyon oranlarından tüketici fiyat endeksi verilerinin kullanılıyor. Hangi TÜFE oranının kullanılacağı ise Yargıtay kararı ile belirlenmişti. Buna göre, kira artış hesaplamasında TÜFE oranlarından 12 aylık ortalamalar baz alınıyor. Mal sahipleri en fazla dönemin TÜFE oranlarından 12 aylık verilerini aşmadan kiracısına zam yapabiliyor.

TEMMUZ'DA KİRAYA NE KADAR ZAM GELMİŞTİ?

Kira sözleşmesi Temmuz ayında yenilenen kiracılar, zamlı kira bedelini ödemeye başladı. Kiracılar, 2020 Temmuz ayına kadar her ay hesaplanan yeni kira bedelini ödeyecek. TÜİK'in açıkladığı oranlara göre Türkiye'de Haziran döneminde 12 aylık TÜFE oranı 19,88 oldu. Ev sahipleri kiracılara Temmuz'da en fazla yüzde 19,88 oranında zam yaptı. Kira bedeli 1000 lira olan kiracının yeni dönem kira bedeli 1198,8 liraya yükseldi. Bu kiracı 2020 Temmuz'a kadar toplamda 14 bin 385,6 lira kira ödeyecek.

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