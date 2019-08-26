2019 adli tatil ne zaman bitiyor? Adli yıl açılışı ne zaman? sorularının yanıtı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Adli tatil, mahkemelerin her yıl girdikleri dinlenme dönemi oluyor. Bu dönemde hakim, savcı ve adliye çalışanları toplu olarak izne çıkıyor. Adli tatil, her yıl olduğu gibi bu sene de 20 Temmuz’da başladı. Yaz döneminin byüük bir kısmının geride kalması ile birlikte adliyede işleri olanlar adli tatilin ne zaman biteceği hakkında araştırmalarına başladı. 2019 adli tatili ile ilgili tarihler haberimizde yer alıyor.

ADLİ TATİL KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Yapılan son düzenleme ile ülkemizde adli tatil her yıl Temmuz ayı ve Eylül ayını kapsıyor, mevcut uygulamada adli tatilin toplam süresi 42 gündür.

2019 ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

2019 yılı adli tatili 31 Ağustos 2019 tarihinde sona eriyor. Yeni adli yıl 1 Eylül 2019 tarihi itibari ile başlıyor.

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN İŞLEMLER NELERDİR?

Adli tatilde görülen işlemleri hukuk mahkemeleri ve ceza mahkemeleri olarak ikiye ayırmak daha faydalı ve anlaşılır olacaktır.

Buna göre Hukuk Mahkemelerinde aşağıdaki işlemler adli tatil süresi içerisinde de görülmektedir. (6100 Sayılı HMK Madde 103)

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, hakkında karar verilmesi.

b) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçiler tarafından açılan davalar

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davalar

ç) Her çeşit nafaka ile soybağı dava ve işleri

d) Velayet ve Vesayete işlemlerine ilişkin dava ve işler

e) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

f) Adli Tatilde yapılmasına karar verilen keşif işlemleri

g) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

h) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ı) Kanunda acil yapılması (İvedi) gerekli görülen veya tarafların birinin talebi üzerine mahkemece acil olarak görülmesine karar verilen dava ve işler.

i) Çekişmesiz yargı işleri.

k) Deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

Yukarıda belirttiğimiz bu işlemlerden birinin yapılmasının adli tatilden sonraya bırakılması tarafların anlaşması veya mevcut olan tarafın talebi üzerine mümkündür,

Yine adli tatil süresi içerisinde yukarıda belirttiğimiz dava ve işlemler haricinde, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçeleri, yenileme dilekçeleri, her türlü tebligat, ilam verilmesi, dosyanın başka bir mahkemeye gönderilmesi veya Bölge Adliye Mahkemesi ile Yargıtay’a gönderme işlemleri yapılabilir. Bu işlemler İlk derece mahkemeleri ile birlikte bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemeleri içinde geçerlidir.

Hukuk mahkemelerinde yapılan işlemlerde, adli tatile tabi dava ve işlemlerde, kanuni sürenin son günü adli tatile rastlarsa, bu süre herhangi bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

Ceza Mahkemelerinde Adli Tatil süresi içerisinde aşağıdaki dava ve işlemler yapılmaktadır. (5271 Sayılı CMK.nın 331. Md.)

a) Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi (acele) sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne şekilde yerine getirileceği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca

b) Adli Tatil süresince Bölge Adliye Mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin veya Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen işlerin incelemelerini yapar.

c) Adlî tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır.