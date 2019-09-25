25 Eylül 2019 Çarşamba 11:39:24 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 11:40:28
Son Dakika: 2015 yılından bu yana 526 terörist teslim oldu
2015 yılından bu yana örgüte katılan 4 bin 967 kişiden 2 bin 270'inin 18 yaş altında çocuk olduğu tespit edildi.
Ayrtıntılar geliyor...
(TRT Haber)
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