2015 yılında Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen Alper Taş'tan olay itiraf: Dediler ki sen bir cuma namazında görün

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Beyoğlu Belediye Başkanı adayı olan ÖDP'nin eski Genel Başkanı Alper Taş, Habertürk ekranlarında Kübra Par'ın konuğu oldu.

Beyoğlu Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili konuşan Taş, seçimi neden kaybettiğine dair bir itirafta bulundu.

"CUMA'YA GİTSEYDİM SEÇİMİ KAZANIRDIM"

Alper Taş "Örneğin ben dindar insanlara saygılıyım belki ben de bir cuma namazına gitseydim kazanırdım. Ekrem İmamoğlu'na bir eleştiri olsun diye söylemiyorum. Kendi açımdan söylüyorum. Çünkü bana bunu çok dediler. CHP içinden insanlar 'bir git cumaya, görün' dediler. Ben bayram namazı kılarım. Cuma kılmıyorum.

"YAPMADIĞIMIZ BİR ŞEYİ OY ALMAK İÇİN YAPMAK BİZE UYMAZ"

Yapmadığımız bir şeyi halktan oy almak için yapmak bize uymaz. Siyasette kazanacaksan fikirlerimizle ve düşüncelerimizle kazanacağız" ifadelerini kullandı