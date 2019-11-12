2013 İdari Yargı Hakimliği sınavında FETÖ usulsüzlüğü soruşturması: 27 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013 idari yargı hakimliği yazılı sınavında FETÖ’nün usulsüzlük yaptığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 19 ayrı ilde 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013'deki idari yargı hakimliği yazılı sınavında FETÖ'nün usulsüzlük yaptığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 19 ayrı ilde 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 14'ü yakalandı.
27 GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 2013'deki idari yargı hakimliği yazılı sınavı ile ilgili olarak FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca yapılan usulsüzlük iddialarına yönelik 19 ayrı ilde 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
POLİS PEŞLERİNDE
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 14 zanlının yakalandığı, diğer 13 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği ifade edildi.
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