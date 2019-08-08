08 Ağustos 2019 Perşembe 15:51:47 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:57:01
20 Bin Öğretmenin ataması yarın yapılacak
0 bin sözleşmeli öğretmen ataması, yarın saat 11.00'de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla, MEB Başöğretmen Salonunda düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek
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