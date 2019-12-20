20 Aralık Temizlik Benim İşim kim birinci oldu? Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim?

FOX Tv ekranlarında gündüz kuşağında yayınlanan Temizlik Benim İşim programı yoğun ilgi görüyor. Programda 5 titiz yarışmacı 5 kirli evi temizliyor. O günün yarışmacısı diğer yarışmacılar ve sunucu Kadir Ezildi tarafından puanlanıyor. Haftanın son günü Temizlik Benim İşim'de en yüksek puanı alan birinci açıklanıyor. Temizlik Benim İşim izleyicileri, bu hafta büyük ödülü kimin alacağını öğrenmek istiyor. 20 Aralık Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim kim birinci oldu? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olara araştırılıyor.

20 ARALIK TEMİZLİK BENİM İŞİM KİM BİRİNCİ OLDU?

Temizlik Benim İşim hafta birincisi Nuray Hanım oldu. Nuray Hanım, sunucu Kadir'den toplam 7 puan aldı.

TEMİZLİK BENİM İŞİM KADİR KİM?

Geçen yıl TLC'de Temizlik Avcıları programıyla ünlenen Kadir yeni sezonda Temizlik Benim İşim adlı yarışmanın sunuculuğunu yapıyor. 19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.

Çaya oldukça düşkün olan Kadir Ezildi yeni programıyla son zamanların yükselen ekran yıldızlarından biri olacak gibi görünüyor.