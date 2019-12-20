20 Aralık Dünya Trip Günü kutlanıyor! 20 Aralık Dünya Trip Günü mesajları, karikatürleri

20 Aralık Dünya Trip Günü olarak kutlanıyor. Sosyal Medyada 20 Aralık Dünya Trip Günü ile ilgili resim, mesaj ve karikatür paylaşımları yapmak isteyenler arama motorlarında 20 Aralık Dünya Trip Günü ile ilgili aramalar yapmaya başladı. Trip atmak; toplumda sıkça rastladığımız, sinir bozucu bir davranış biçimidir. Trip atmanın yaşı ve cinsiyetinin olmaması ile birlikte genelde genç jenerasyonda sıklıkla görülüyor. Eşler, arkadaşlar birbirlerine bazen kasıtlı bazen de kasıtlı olmadan trip atabiliyor. 20 Aralık Dünya Trip Günü ile ilgili bilgiler ve 20 Aralık Dünya Trip Günü mesajları, karikatürleri haberimiz içerisinde yer alıyor...



20 ARALIK DÜNYA TRİP GÜNÜ NEDİR?

20 Aralık Dünya Trip Günü olarak kutlanıyor. Trip atmak; toplumda sıkça rastladığımız, sinir bozucu bir davranış biçimidir. Bir sorunu açıkça tartışıp çözmek yerine, karşıdakinden anlayış beklemektir. Bu tavır; çözüm bulmayı geçtik, sorunları daha da büyütüp kavgaya dönüştürür. Bu yüzden bu konuyu ciddiyetle ele almak ve titizlikle analiz etmek gerekir.

KARŞINIZDAKİ KİŞİNİN TRİP ATTIĞINI ANLAMANIN YOLLARI

1. Ortada hiçbir neden yokmuş gibi görünse de eğer biri trip atıyorsa ortamdaki gergin havayı hissedersiniz. Hava adeta kurşun gibi ağırdır. Bu durum çoğu zaman kişinin karşısındakine “Bir sorun mu var?” diye sorarak gerginliğinin sebebini anlama denemesiyle devam eder. Ve karşısındakinin “Hayır” cevabıyla son bulur.

2. “Bir sorun mu var?” diye sorduğunuzda dümdüz, duygusuz ve şaşırmaksızın bir “Hayır” cevabı alıyorsanız oradan yavaşça uzaklaşın Eğer karşınızdaki kişi trip atmıyorsa ve size hiç kızgın değilse sizin “Bir sorun mu var?” diye sormanıza şaşıracak ve neden böyle bir şey sorduğunuzu sorgulayacaktır.

3. Eğer mesajlaşıyorsanız bu cevabın soğukluğunu her zamanki cevaplarla karşılaştırarak ölçebilirsiniz. Kısa ve net bir olumsuz cevapsa ve sonunda nokta varsa sizin için gerçekten çok üzgünüz

4. Bir diğer tehlikeli cevap “Ben karışmıyorum”. Bu cevabı aldıysanız bilin ki altında “Karışmak istiyorum ama şu an çok sinirliyim” gibi bir anlam yatıyor

5. Herhangi bir konuda sorduğunuz her şeyi geçiştiriyor, dinliyor gibi yapıyorsa nerede hata yaptığınızı düşünmeye başlasanız iyi edersiniz

6. Eğer mesajlaşmıyorsanız ve aynı ortamdaysanız bir diğer en büyük belirti yüzünüze bakmaması. İçinden “Bakacak yüzün mü var?” diye size söyleniyor olması muhtemel

7. “Peki” kelimesinin ne kadar tehlikeli olduğunun farkında mısınız? Her şey bu kelimeyle başlar…

8. Konuşurken sürekli anlamlandıramadığınız imalarla karşılaşıyorsanız derinlere işlemiş ağır bir trip söz konusu olabilir

9. Artık trip attığına eminseniz ve sebebini bilmiyorsanız bir an önce bulsanız iyi olur. Soğukluğun ilk nerede başladığına odaklanın. Sonra aklınıza gelen sebepleri sayın ve en yükseldiği sebepte durun. Tebrikler, buldunuz!

20 ARALIK DÜNYA TRİP GÜNÜ MESAJLARI, KARİKATÜRLERİ

20 Aralık Dünya Trip Günümüz kutlu olsun.

Trip atmak ne güzel sey ama atacak kimse yok

Attıklarım için pişman değilim ha aklım hala atamadıklarımda #20AralıkDünyaTripGünü

Ya attığın trip ameliyatlı yerime gelseydi? Gelebilirdi #20AralıkDünyaTripGünü

Kadına sen benim dünyamsın desen "kutuplardan basık ekvatordan şişkin miyim ben" der. Yaranamazsın. #20AralıkDünyaTripGünü

#20AralıkDünyaTripGünü nün kutsal kelimeleri. Bu kelimelerle karşılaştığınızda başınız belada demektir: Hımm, İyi, Sen Bilirsin, Gerek Yok, Nasıl İstersen, Boşver, Tamam, Ok, Haklısın, Anladım, Peki.

#20AralıkDünyaTripGünü yok canım trip kim ben kim asla yok öyle bişey

Dünya trip gününüz kutlu olsun. özel günleri unutmamak lazim... #20AralıkDünyaTripGünü

Biz zaten düzenli olarak trip yemeye gelmişiz bu dünyaya #20AralıkDünyaTripGünü

Gelen mesajın içinde gülücük yoksa sıkıntıya giriyorum. Acaba trip mi yapıyor canı mı sıkkın diye düşün dur.