TV8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda'da güzellik kalıpları yıkılıyor ve büyük beden kadınların doğru ve güzel giyimi için ipuçları veriliyor. Programda 42 beden ve üzeri 7 yarışmacı yarışıyor. Programda Uğurkan Erez, Banu Noyan, Gülşah Saraçoğlu ve Kemal Doğulu jüri koltuklarında oturuyor. Programın 4. haftasında "20 Aralık Doya Doya Moda bu hafta kim elendi? Doya Doya Moda bu hafta kim birinci oldu?" sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bugünkü yarışmadan sonra haftanın çok puanını alan yarışmacısı birinci olarak altın kolye ödülünün sahibi olacak. En düşük puanın sahibi ise yarışmaya veda edecek.

20 ARALIK DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

20 Aralık Doya Doya Moda bu hafta kimin elendiği henüz belli olmadı. 20 Aralık Doya Doya Moda bu hafta elenen isim açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

20 ARALIK DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

20 Aralık Doya Doya Moda bu haftanın birincisi henüz belli olmadı. 20 Aralık Doya Doya Moda bu hafta birinci olan isim açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

DOYA DOYA MODA'DA BU HAFTANIN YARIŞMACILARI

1- Emel Başkan

2- Ecenur Sarıhan

3- Miraç Tortullu

4- Su Baher

5- Ferda Nur Başaran

6- Sündüz Durmaz

7- İzel Şener

DOYA DOYA MODA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Doya Doya Moda, İstanbul Çekmeköy'de havuzlu bir villada çekiliyor. Yarışmacılar her gün İstanbul'un belirlenen semtinde alışverişlerini gerçekleştiriyorlar.