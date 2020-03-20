2. Yargı Paketi Meclis'te
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi. Muş, infaz düzenlemesiyle ilgili son aşamaya geldiklerini de söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.
İNFAZ DÜZENLEMESİ AÇIKLAMASI
İnfaz düzenlemesiyle ilgili son aşamaya geldiklerini de söyleyen Muş, ''Meclis'te önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız'' ifadelerini kullandı.
- 2. Yargı Paketi Meclis'te
- Bakan Selçuk'tan flaş açıklama: Tüm kuruluşlarımızda 14 kurala harfiyen uyuluyor
- İşte corona virüs hastalarının kaldığı oda!
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cuma mesajı: "Bana bir şey olmaz! Kaderimde ne varsa o gelir başıma!" gibi tavırlar mümine yakışmaz
- Mardin'de PKK'lı terörist teslim oldu