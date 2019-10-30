2. Yargı Paketi, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2. Yargı Paketi içeriği ne? 2. Yargı Paketi ne zaman meclise gelecek? sorularının yanıtı arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Yargı formu paketinde neler yer aldığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta, 1. Yargı Paketi olan; Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Beklenen 2. Yargı Paketi ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.





2 YARGI PAKETİNİN İÇERİĞİ NE?

"Hazırlıkları süren ‘ikinci yargı paketi’ bir ay sonra ‘infaz’ düzenlemesiyle siyasetin gündemine gelecek. Kamuoyunda 'af' olarak nitelendirilen çalışma, infaz indirimi ve denetimli serbestlik koşullarını kapsayacak.

2. YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİSE GELECEK?

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi. Akçay, "O konuda biliyorsunuz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın da açıklamaları var. Aralık ayından önce çıkacağına ümit ediyoruz. İç tüzük değişikliklerinin yapılmasını gerektiğini biz söyledik."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ikinci yargı paketine ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine, tarihin Meclis'in gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti.

1. YARGI REFORMUNDA NELER VAR?

Yasaya göre, haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmayacak.

Baroya kayıtlı, en az 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport verilebilecek.

21 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL kapsamında terör örgütlerine üyeliği, iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle pasaportları iptal edilen ya da pasaport talepleri reddedilenlere, pasaportları İçişleri Bakanlığınca yapılan inceleme sonrası verilecek.

Avukatlık staj ve noterlik staj başvurularında, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda başarılı olma şartları aranacak.

İdari yargıda da ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma yapılabilecek.

Soruşturma aşamasında tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde 6 ayı, görevine giren işlerde 1 yılı geçemeyecek.

Seri muhakeme usulü ile basit yargılama usulü, yargı sistemine dahil ediliyor.

Suçun sübutuna doğrudan etki edecek mevcut bir delil toplanmadan düzenlenen, soruşturma veya kovuşturma yapılması izne veya talebe bağlı olan suçlarda izin alınmaksızın veya talep olmaksızın düzenlenen iddianameler iade edilecek.

İş ve çalışma hürriyetinin ihlali; güveni kötüye kullanma; suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçları da uzlaştırma kapsamında olacak.

Uzlaştırma ve ön ödeme kapsamındaki suçlar hariç, cumhuriyet savcısı, üst sınırı 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda, kamu davasının açılmasını 5 yıl süreyle erteleyebilecek.

Cinsel istismar mağduru çocukların soruşturma evresindeki beyanları, bunlara yönelik hizmet veren merkezlerde cumhuriyet savcısının nezaretinde uzmanlar aracılığıyla alınacak.

Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin temyiz edilebilecek kararlarının kapsamı genişletiliyor.

Hakaret, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve devletin kurum ve organlarını aşağılama, silahlı örgüt, halkı askerlikten soğutma suçları nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları temyiz edilebilecek.

Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin hapis cezalarının üst sınırı 15 yaşını doldurmamış çocuklar bakımından 5 yıl olarak uygulanacak.