2. Yargı Paketi içeriği ne? 2. Yargı Paketi ne zaman meclise gelecek?

  • Bist 100
    98987.5
  • Dolar
    5,7337
  • Euro
    6,3707
  • Altın
    275,5870
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mete Yarardan dikkat çeken Bağdadi yorumu: Daha önce 8 kez öldürüldüğü söylendi... Mete Yarardan dikkat çeken Bağdadi yorumu: Daha önce 8 kez öldürüldüğü söylendi...
Aleyna Tilki’nin paylaşımı olay odu Aleyna Tilki’nin paylaşımı olay odu
'Büyük Cuma İndirimi' başlıyor... Siber dolandırıcıların hedefi: Sanal alışveriş! 'Büyük Cuma İndirimi' başlıyor... Siber dolandırıcıların hedefi: Sanal alışveriş!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert tepki: Zavallılar asker selamından korkuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert tepki: Zavallılar asker selamından korkuyor
Hindistan'da 'Keşmir ziyareti' tartışması Hindistan'da 'Keşmir ziyareti' tartışması
Kavgada oğlu dayak yeyince çılgına döndü Kavgada oğlu dayak yeyince çılgına döndü
AB ülkelerinde vergi oranları arttı AB ülkelerinde vergi oranları arttı
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kemerspor 2003'ü 3-2 yenip turladı Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kemerspor 2003'ü 3-2 yenip turladı
Sen Anlat Karadeniz finali ne zaman? Sen Anlat Karadeniz neden final yapıyor? Sen Anlat Karadeniz finali ne zaman? Sen Anlat Karadeniz neden final yapıyor?
Son Dakika... Bahçeli'den ABD'ye tepki: Bu asılsız iftira ve ithamın hiçbir temeli yoktur Son Dakika... Bahçeli'den ABD'ye tepki: Bu asılsız iftira ve ithamın hiçbir temeli yoktur
İsrail elçiliklerinde grev var: Bakanlık örgütledi, tüm dünyada kapalı! İsrail elçiliklerinde grev var: Bakanlık örgütledi, tüm dünyada kapalı!
Kavgada oğlu dayak yedi, baba çılgına döndü Kavgada oğlu dayak yedi, baba çılgına döndü
Jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu Jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu
Kuzey Ege’de 74 düzensiz göçmen yakalandı Kuzey Ege’de 74 düzensiz göçmen yakalandı
Aşk Ağlatır Nalan kimdir? Aşk Ağlatır'ın Nalan'ı Eda Şölenci kaç yaşında? Aşk Ağlatır Nalan kimdir? Aşk Ağlatır'ın Nalan'ı Eda Şölenci kaç yaşında?
İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Van- Başkale karayolunda can pazarı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Van- Başkale karayolunda can pazarı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ankara'daki hızlı tren kazasıyla ilgili yeni gelişme Ankara'daki hızlı tren kazasıyla ilgili yeni gelişme
DEAŞ'ın gönderdiği Emrullah A. yakalandı DEAŞ'ın gönderdiği Emrullah A. yakalandı
2. Yargı Paketi içeriği ne? 2. Yargı Paketi ne zaman meclise gelecek? 2. Yargı Paketi içeriği ne? 2. Yargı Paketi ne zaman meclise gelecek?
Nijerya'da sarı humma salgınında 115 kişi öldü Nijerya'da sarı humma salgınında 115 kişi öldü
Boşnak sivilleri yakarak öldüren eski Sırp askere 20 yıl hapis Boşnak sivilleri yakarak öldüren eski Sırp askere 20 yıl hapis
Azerbaycan'dan ABD Temsilciler Meclisinin kararına kınama Azerbaycan'dan ABD Temsilciler Meclisinin kararına kınama
Tarihi Balık-Ekmek Turizm Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aşık: Balık-ekmek teknelerinin kaldırılacağına inanamıyoruz Tarihi Balık-Ekmek Turizm Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aşık: Balık-ekmek teknelerinin kaldırılacağına inanamıyoruz

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Ekim 2019 Çarşamba 15:57:05 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 16:00:57

2. Yargı Paketi içeriği ne? 2. Yargı Paketi ne zaman meclise gelecek?

2. Yargı Paketi içeriği ne? 2. Yargı Paketi ne zaman meclise gelecek? merak ediliyor. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yargı formu paketinde neler yer aldığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta, 1. Yargı Paketi olan; Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Beklenen 2. Yargı Paketi ile ilgili detaylar ise haberimiz içerisinde yer alıyor..

2. Yargı Paketi, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2. Yargı Paketi içeriği ne? 2. Yargı Paketi ne zaman meclise gelecek? sorularının yanıtı arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Yargı formu paketinde neler yer aldığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta, 1. Yargı Paketi olan; Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Beklenen 2. Yargı Paketi ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.


 
2 YARGI PAKETİNİN İÇERİĞİ NE?

"Hazırlıkları süren ‘ikinci yargı paketi’ bir ay sonra ‘infaz’ düzenlemesiyle siyasetin gündemine gelecek. Kamuoyunda 'af' olarak nitelendirilen çalışma, infaz indirimi ve denetimli serbestlik koşullarını kapsayacak.

2. YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİSE GELECEK?

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi. Akçay, "O konuda biliyorsunuz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın da açıklamaları var. Aralık ayından önce çıkacağına ümit ediyoruz. İç tüzük değişikliklerinin yapılmasını gerektiğini biz söyledik."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ikinci yargı paketine ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine, tarihin Meclis'in gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti.

1. YARGI REFORMUNDA NELER VAR?

Yasaya göre, haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmayacak.

Baroya kayıtlı, en az 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport verilebilecek.

21 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL kapsamında terör örgütlerine üyeliği, iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle pasaportları iptal edilen ya da pasaport talepleri reddedilenlere, pasaportları İçişleri Bakanlığınca yapılan inceleme sonrası verilecek.

Avukatlık staj ve noterlik staj başvurularında, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda başarılı olma şartları aranacak.

İdari yargıda da ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma yapılabilecek.

Soruşturma aşamasında tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde 6 ayı, görevine giren işlerde 1 yılı geçemeyecek.

Seri muhakeme usulü ile basit yargılama usulü, yargı sistemine dahil ediliyor.

Suçun sübutuna doğrudan etki edecek mevcut bir delil toplanmadan düzenlenen, soruşturma veya kovuşturma yapılması izne veya talebe bağlı olan suçlarda izin alınmaksızın veya talep olmaksızın düzenlenen iddianameler iade edilecek.

İş ve çalışma hürriyetinin ihlali; güveni kötüye kullanma; suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçları da uzlaştırma kapsamında olacak.

Uzlaştırma ve ön ödeme kapsamındaki suçlar hariç, cumhuriyet savcısı, üst sınırı 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda, kamu davasının açılmasını 5 yıl süreyle erteleyebilecek.

Cinsel istismar mağduru çocukların soruşturma evresindeki beyanları, bunlara yönelik hizmet veren merkezlerde cumhuriyet savcısının nezaretinde uzmanlar aracılığıyla alınacak.

Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin temyiz edilebilecek kararlarının kapsamı genişletiliyor.

Hakaret, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve devletin kurum ve organlarını aşağılama, silahlı örgüt, halkı askerlikten soğutma suçları nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları temyiz edilebilecek.

Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin hapis cezalarının üst sınırı 15 yaşını doldurmamış çocuklar bakımından 5 yıl olarak uygulanacak.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ