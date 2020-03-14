10 PKK/YPG'li terörist sızma hazırlığındayken etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

AA