2. Ordu Komutanı Sinan Yayla annesini kaybetti
2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın 86 yaşında hayatını kaybeden annesi Nazmiye Yayla'nın cenazesi Görele'de toprağa verildi.
1 gün önce tedavi gördüğü Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Nazmiye Yayla için Görele Hasan Ağa Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Yayla'nın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Giresun Müftüsü Muhittin Oral'ın öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazı sonrası Nazmiye Yayla'nın cenazesi Kaba Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
AA
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