  • Bist 100
    100216
  • Dolar
    5,7798
  • Euro
    6,4214
  • Altın
    279,3080
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fenerbahçe'den Başkan Erdoğan'a özel klip Fenerbahçe'den Başkan Erdoğan'a özel klip
Kötü günler geride kaldı... Beren Saat'in olay dansı! Kötü günler geride kaldı... Beren Saat'in olay dansı!
Gökçe Bahadır'ın yeni projesi belli oldu (İzmir'in Kızları) Gökçe Bahadır'ın yeni projesi belli oldu (İzmir'in Kızları)
Günde 5 bin adımla kemik erimesinden korunun' Günde 5 bin adımla kemik erimesinden korunun'
Adıyaman'daki vurulan 2 kadının şüpheli ölümü: 6 şüpheli gözaltında Adıyaman'daki vurulan 2 kadının şüpheli ölümü: 6 şüpheli gözaltında
İBB satışa çıkardı, vatandaş park istedi İBB satışa çıkardı, vatandaş park istedi
Münbiç'ten Azez'e bomba yüklü motosiklet götüren anne ve 12 yaşındaki oğlu tutuklandı Münbiç'ten Azez'e bomba yüklü motosiklet götüren anne ve 12 yaşındaki oğlu tutuklandı
Anne ve 12 yaşındaki oğlu bombalayamadan yakalandı Anne ve 12 yaşındaki oğlu bombalayamadan yakalandı
Ali Koç müjdeli haberi resmen duyurdu Ali Koç müjdeli haberi resmen duyurdu
Türk polisinden alkışlanacak hareket! Engelli vatandaşımıza siper oldular Türk polisinden alkışlanacak hareket! Engelli vatandaşımıza siper oldular
Polis aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan engelliye siper oldu Polis aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan engelliye siper oldu
Lüks villadan 200 bin TL çaldı Lüks villadan 200 bin TL çaldı
2 kadının sır ölümü! 6 kişi gözaltına alındı 2 kadının sır ölümü! 6 kişi gözaltına alındı
İstanbul’da hırsızlar lüks villadan 200 bin TL çaldı İstanbul’da hırsızlar lüks villadan 200 bin TL çaldı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 895,6 gram skunk ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 895,6 gram skunk ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı
Yasemin Allen'ın sevgilisine hayranlarından onay çıkmadı! Yasemin Allen'ın sevgilisine hayranlarından onay çıkmadı!
AK Parti: Masada yıllardır kurulan planları 10 günde çöpe attık AK Parti: Masada yıllardır kurulan planları 10 günde çöpe attık
Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Şimdi resmen para basıyor Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Şimdi resmen para basıyor
ABD ordusu Suriye'ye takviye güç gönderdi ABD ordusu Suriye'ye takviye güç gönderdi
Putin Güvenlik Konseyini acil topladı Putin Güvenlik Konseyini acil topladı
Yeğenini kürekle öldürdü! Yeğenini kürekle öldürdü!
İstanbul trafiğine derbi düzenlemesi İstanbul trafiğine derbi düzenlemesi
Çukurca'daki 4 asırlık taş evlerin restorasyonu sürüyor Çukurca'daki 4 asırlık taş evlerin restorasyonu sürüyor
Adalet Bakanlığı 50 bin 480 personele eğitim verdi Adalet Bakanlığı 50 bin 480 personele eğitim verdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Ekim 2019 Cumartesi 16:10:42 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 16:12:50

2 kadının sır ölümü! 6 kişi gözaltına alındı

Adıyaman'da, Songül Önemli ve Cansu Güven'in pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybettiği olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Boş araziden gelen silah sesleri üzerine bölgeye giden mahalle sakinleri, Songül Önemli ile Cansu Güven'i yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Cansu Güven'in öldüğü belirlendi. Hastaneye kaldırılan Songül Önemli de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çevrede yapılan araştırmada, olayda kullanıldığı belirlenen pompalı tüfek bulundu.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı. Adıyaman Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"25.10.2019 günü saat 21.50 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi boş arsada, iki kadının silahla yaralandığı bilgisi üzerine, ekiplerimizce olay yerine intikal edildiğinde; Cansu Güven isimli şahsın olay yerinde öldüğü, Songül Önemli isimli şahsın ise hastaneye kaldırıldığı ve hastanede hayatını kaybettiği, yapılan ilk incelemelerde olay yerinde bulunan pompalı tüfeğin kullanılmış olduğu anlaşılmış olup, bahse konu olayla ilgili 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, konu ile ilgili tahkikata başlanmıştır."

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ