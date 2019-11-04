2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası: Lösemi nedir, belirtileri nelerdir?

Lösemi nedir, belirtileri nelerdir? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası oluyor. Bu hafta boyunca lösemi hastalığına dikkat çekmek için çeşitli etkinlik ve programlar yapılıyor. Lösemi, kemik iliğindeki ana hücrelerin kontrolsüz çoğalarak başta bu bölge olmak üzere tüm organ ve dokuların normal fonksiyonlarını bozması sonucu gelişiyor. Çocukluk çağındaki kanser vakalarının %35'ini lösemiler oluşturur ve birinci sırada yer alıyor. Lösemi hakkında merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

LÖSEMİ NEDİR?

Çocukluk çağındaki kanser vakalarının %35'ini lösemiler oluşturur ve birinci sıradadır. Lösemiler hücre cinsine göre ALL (Akut Lenfoblastik Lösemi) ve AML (Akut Myeloblastik Lösemi) olmak üzere 2 ana gruba ayrılır. Kendi içlerinde de alt sınıflar tanımlanabilir. Türkiye’de her yıl 16 yaşın altında 1200-1500 yeni lösemili çocuk vakası bildirilmektedir.

Lösemi nedenleri henüz tam olarak aydınlatılmamıştır. Sitogenetik ve moleküler tekniklerdeki yeni gelişmelerle genetik yatkınlıklar, radyasyon, benzen ve türevleri (bali, vs.), böcek ilaçları gibi kimyasal maddeler, bazı kalıtsal hastalıklar ve bazı viral hastalıkların hep birlikte lösemiye neden oldukları çalışmalarla gösterilmiştir. Lösemi her yaşta görülmektedir. En sık çocukluk çağında 2-5 yaşlarında artmaktadır. 1 yaşın altında, 10 yaşın üstündeki yeni vakalarda tedaviye cevap azalmaktadır.

Herhangi bir etkiyle damarlarımızda dolaşan kanın esas yapım yeri olan kemik iliğimizdeki ana hücrelerde oluşan şifre değişikliği ile blast adını verdiğimiz olgun olmayan kan hücrelerinde artış meydana gelmektedir. Bu hücreler hızla yayılarak kemik iliğini, lenf bezlerini, dalağı, karaciğeri, beyin ve merkezi sinir sistemini tutmaktadır.

LÖSEMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kansızlık:Löseminin ilk bulgularından biri kansızlıktır. Çocuğun renginin giderek soluklaşması ve halsizlik şikayetleri kansızlığın ilk belirtileri arasında yer alır. Kemik iliğindeki kırmızı kürelerin azalması ile kansızlık gelişir. Doğumdan sonraki altı ay ile bir yaş arası dönemde fizyolojik anemi yaşanabilir ancak kansızlık asla normal bir durum olarak kabul edilmemeli ve mutlaka doktora gidilmelidir. Her yaş grubuna göre belirli hemoglobin değerleri vardır ve bu değerlerin altında olması her zaman anormal olarak değerlendirilmelidir. Toplumda en fazla demir eksikliği kansızlığa neden olur. Lösemi de sıklıkla bu nedenle fark edilememektedir. Demir eksikliği tedavisi ile teşhisi daha geç konulan lösemi hastası sayısı azımsanmayacak orandadır. Bu nedenle tedaviye cevap vermeyen kansızlığın olan çocukların mutlaka iyi araştırılması gereklidir.

Ateş:Akut miyeloid lösemide (AML) inatçı yüksek ateş görülür. Lösemide ateş görülmesinin nedeni; lösemik hücrelerin kemik iliğini infiltre etmesine bağlı olarak kemik iliğindeki normal vücudun savunma sistemi olan beyaz kürelerin baskılanarak azalmasına bağlı olarak gelişen enfeksiyonlardır. 37-38 ya da 39-40 dereye yakın ateş şikayetiyle hastaneye getirilen çocuklarda çoğu zaman ateşin nedeni net olarak saptanamamaktadır. Hastada eğer aynı dönemde, akciğer, kulak ya da üst solunum yolu enfeksiyonu varsa bunlarla ateş izah edilebilir. Ancak lösemi varlığında tedavi rağmen ateş şikayeti devam eder. 2 haftadan daha uzun süren ve sebebi bulunamayan ateş şikayeti olan hastalarda mutlaka maliyn hastalık yönünden hasta araştırılmalıdır.

Halsizlik:Kansızlığın bir devamı olarak halsizlik görülür. Genel bir hastalık hali olarak çocuklarda metabolizma da bozulduğu için iştahsızlık ve halsizlik olabilir. Halsizlik çocuğu yatağa bağlar ve hasta yataktan çıkmaz istemez.

Kilo kaybı:İştahsızlığa bağlı olarak kilo kaybı gelişir. Kilo kaybının nedeni; lösemik hücrelerden salınan sitokinlerin iştah merkezini etkileyerek iştahsızlık yapmasından kaynaklanır. Çocuğun son 6 ayda yüzde 10’dan fazla kilo kaybına uğraması halinde mutlaka araştırılmalıdır.

Vücutta morluk:Çocuklar aşırı hareketlidir. Bazen dikkatsizce elini ya da ayağını sert bir yere çarpabilir ve bu vücutta morluk oluşumuna neden olabilir. Özellikle 2-5 yaş arası dönemde vücutta morluklara daha sık rastlanmaktadır. İnatçı ve vücuttan uzun sürede geçmeyen, özellikle de çocuğun çarpamayacağı bölgelerde; sırtta ve boyunda ortaya çıkan morluklar olması durumunda dikkatli olmakta fayda var. Morluklar, kemik iliğinin lösemik hücreler tarafından tutulmasına bağlı olarak trombositlerin ana hücrelerinin baskılanmasından kaynaklanır. Hastalık devam ettiği sürece bir kaç gün içerisinde vücudun farklı bölgelerinde morluklar oluşmaya devam eder.

Kemik ağrısı:Çocukların kol, bacak, kalça kemiği gibi vücudunun her bölgesinde ağrı olabilir. Bu yüzden sıklıkla romatizma hastalığıyla karıştırılır. Uzun süre yanlışlıkla romatizma tedavisi görüp daha sonra lösemi tanısı alan hastalar az değildir. Uzayan eklem ağrılarında mutlaka bir kan tahlili yapılarak lösemi varlığı sorgulanmalıdır. Özellikle kemik ağrısına eşlik eden kansızlık ve kilo kaybı da varsa testler asla ihmal edilmemelidir. Küçük çocuklarda ağrı şikayetlerini dile getirmese bile aile eğer topallama ya da aksama varsa, ağrılı bölge üzerine basamıyorsa ya da gece uyurken o bölgenin üzerine yattığında ağlayarak kalkıyorsa dikkatli olunmalıdır.

Kanamalar:Kanamalar mutlaka önemsenmelidir. Gece hiçbir şikayeti olmadan yatan bir çocuk özellikle AML varsa sabah ciddi kanama ile uyanabilir. Boğazdan gelen ve ağızda biriken kanamalar olabilir. Bazen daha az kanama bulguları olabilir. Burun kanaması, dışkıda kanama, siyah dışkılama ve diş eti kanamalarına dikkat edilmelidir. Diş etinde sıklıkla birden bire kanama olabileceği gibi diş fırçalama esnasında da çok daha şiddetli bir hal alabilir.

Bezeler:Vücudun hemen hemen her bölgesinde lenf bezleri vardır. Tüm lösemili çocuklarda servikal, koltuk altı, kasık olmak üzere her yerdeki bezeler büyüyebilir. Batın içerisindeki bezeler büyüyünce karın ağrısı yapabilir. Mediatinal kanamalar nefes darlığına sebeb olabilir.

Karaciğer büyümesi:Karaciğer büyümesinde karın bölgesinde şişlik olur. Normalde de çocuğa bakıldığında kaburgalarının altında karaciğer ya da dalak bir şişlik halinde ele gelebilir. Bu şişlik özellikle uykuda ya da banyo yaptırılırken fark edilebilir. Ayrıca karaciğer çok büyüdüğü zaman karın ağrı şikayetlerine yol açabilir.

Dalak büyümesi:Vücudun sol tarafında bir kitle ele geliyorsa ilk akla dalak büyüklüğü gelmelidir. KML denilen lösemi tipinde dalak çok büyür. Bu da o bölgede ciddi bir ağrı şikayetine yol açar.

LÖSEMİ TEDAVİSİ

Tedavi öncelikle genel durumun düzeltilmesi yöntemleri ile başlar. Bu safhada kan veya kanın içindeki özel hücrelerini donörlerden (gönüllü kan verici kişi) alınarak lösemili hastaya verilmesi, enfeksiyon mevcutsa gerekli mücadelelerin yapılması, böbreklerin, karaciğer ve kalbin kemoterapi ilaçlarının yan etkilerinden korunma önlemlerinin alınması çok önemlidir.

Ayrıca hastaların ve ailelerin hastalık hakkında bilgilendirilmesi, löseminin umutsuz değil, tersine iyi bir tedavi ve moral desteği ile lösemide %85'lere varan oranda iyileşmenin sağlandığının açıklanması tedavinin ikinci basamağıdır. Tedavi Esasları ve İlk Tedavi Ccedil;ok yüksek doz, birbirinden farklı en az 6 çeşit ilacın 4-6 hafta içerisinde damardan ve ağızdan verilmesidir. Burada amaç, blast adı verilen kötü huylu ana hücrelerin yok edilmesidir.

Ancak bu kemoterapi ilaçları, maalesef yalnızca kötü hücreleri etkilememekte, vücudumuzun iyi, faydalı hücrelerini de yok etmektedir. Bu nedenle, çocuklarımızın saçları dökülmekte, ağızlarında, bağırsaklarında yaralar açılmakta, halsizleşmektedirler. Yine, vücudumuzu enfeksiyonlara karşı koruyan savunma hücreleri de ilaçlarla yok edildiğinden bağışıklık sistemi yıkılmakta, en ufak bir mikrop, hastalık etkeni dahi tüm vücuda yayılıp ağır ateşli enfeksiyonlara neden olmaktadır.

Bu nedenle lösemili çocuklarımız etraflarındaki insanlardan, havadan, sudan mikrop almamak ve korunmak için maske takmaktadırlar.