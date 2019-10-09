09 Ekim 2019 Çarşamba 14:12:44 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 14:14:10
19 yaşındaki kızı Tuğba A'ya işkence yapan baba tutuklandı
Taksim Tarlabaşı'nda yaşayan Muzaffer A., 19 yaşındaki öz kızı Tuğba A'ya şiddet uyguladığı için gözaltına alındı. Gözaltına alınan Muzaffer A.'nın eşine ve kızına daha önce de birçok kez şiddet uyguladığı öğrenildi. Mahkemeye çıkartılan Muzaffer A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. .
Sosyal medyada paylaşılan görüntüde baba, kızının üstüne oturduktan sonra yumruk atıyordu. Tepkilere sebep olan bir görüntünün ardında baba için gözaltı kararı çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye getirildi.
TUTUKLANDI
Mahkemeye çıkartılan Muzaffer A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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