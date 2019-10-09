19 yaşındaki kızı Tuğba A'ya işkence yapan baba tutuklandı

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde baba, kızının üstüne oturduktan sonra yumruk atıyordu. Tepkilere sebep olan bir görüntünün ardında baba için gözaltı kararı çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye getirildi.

TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkartılan Muzaffer A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

.