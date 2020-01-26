640 artçı deprem!

AFAD’tan yapılan açıklamada, “Elazığ ili Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde olan 20 artçı sarsıntı meydana gelmiş olup, toplam artçı sayısı 640’tır.” denildi.

AFAD BASIN DUYURUSU: Elazığ’daki Deprem Sonrası Müdahale ve İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor

AFAD koordinasyonunda yürütülen müdahale faaliyetleri sonucunda, enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısı 45’tir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 31 olmuştur. Depremden sonra 1.607 vatandaşımız hastanelere başvurmuştur.

AFAD Başkanlığı tarafından bölgeye 7.505 çadır ulaştırılmış olup; ihtiyaç duyulan çadırların dağıtımı ve kurulumu tamamlanmıştır. Hasar tespit çalışmaları kapsamında 1.521 bina analiz edilmiştir. Şu ana kadar yapılan hasar tespit çalışmalarının sonucu aşağıda sunulmaktadır.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda 3.433 arama kurtarma personeli ile diğer çalışma gruplarından 192 personel görev yapmaktadır. Profesyonel ekiplere, 108 kişiden oluşan STK ve gönüllü ekipleri de destek vermektedir.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Elazığ şehir merkezinde hâlihazırda 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar toplam 3.733 personel, 554 araç, 17 arama kurtarma köpeği ve 5 hava aracıyla devam etmektedir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları, AFAD koordinasyonunda görevlendirilirken bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalıştırılmamaktadır.

4 Milyon TL Acil Yardım Ödeneği Gönderildi

AFAD Başkanlığı tarafından, bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere Elazığ Valiliği emrine 2.000.000 TL, Malatya Valiliği emrine 2.000.000 TL olmak üzere toplam 4.000.000 TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir.

Afetzede Vatandaşların İhtiyaçları Karşılanıyor

AFAD Başkanlığı bölgeye 7.505 aile çadırı, 400 genel maksat çadırı, 11.532 yatak ve 18.720 battaniye ve 524 yastık çarşaf seti sevk etmiştir. Bölgede 3.391 çadır dağıtılmış ve ek olarak toplu alanlara 820 çadırın kurulumu yapılmıştır.

Türk Kızılay, bölgeye 276 personel, 55 araç, 7 ikram aracı, 1 çocuk dostu alanı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15.875 battaniye, 5.079 yatak, 1.563 ısıtıcı, 2.500 çadır, 193.420 kg un ve 3.200 adet gıda kolisi sevk etmiştir. Yapılan çalışmalarda 17.000 sıcak yemek, 5.000 kahvaltı, 7.000 çorba, 13.550 bardak çay, 6.275 su, 6.495 ekmek, 6.286 kutu ikram malzemesi, 1.251 battaniye, 1.211 ısıtıcı, 23 çadır ve 286 yatak dağıtımı yapılmıştır.

Bağış Yapmak isteyen vatandaşlarımızın dikkatine:

Elazığ ve Malatya’yı etkileyen deprem sonrası vatandaşlarımızın depremzedelere yardım ulaştırmak amacıyla yoğun ilgi ve talepleri bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanlığımız tarafından vatandaşlarımızın yapacağı yardımların AFAD Başkanlığınca koordine edilmesi uygun görüldüğünden nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız için gerekli SMS ve hesap numaraları aşağıdadır.

Vatandaşlarımız, DEPREM yazıp tüm operatörlerden 1866'ya SMS göndererek afetzede vatandaşlarımız için 10 TL bağışta bulunabilir.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ

TL : TR 7300 0100 1745 5555 5555 5204

USD : TR 4600 0100 1745 5555 5555 5205

EURO : TR 1900 0100 1745 5555 5555 5206

Banka Swift Kod No : TCZBTR2A

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

TUNALI HİLMİ TİCARİ ŞUBESİ

TL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99

USD : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88

EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92

Banka Swift Kod No : TVBATR2A

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

BAKANLIKLAR ŞUBESİ

TL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28

USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92

EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93

Banka Swift Kod No : TRHBTR2A

Vatandaşlarımızın Dikkatine!

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemelidir. Yollar, acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken ortamda herhangi bir gaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır.

Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İHA