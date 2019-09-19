19 Eylül Gaziler Günü mesajları yayında! Gaziler Günü resimli resimsiz sözler sizlerle

19 Eylül Gaziler Günü mesajları, Gaziler Günü resimli resimsiz sözleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Vatandaşlar 19 Eylül Gaziler Günü hakkında mesaj paylaşmak istiyor.19 Eylül tarihi, Atatürk’e 1921 yılında Mareşallik rütbesi ile gazilik unvanının verildiği gündür. Bu nedenle, yurdumuzda her yıl 19 Eylül "Gaziler Günü" resmi olarak kutlanıyor. Siyasi isimler ve vatandaşlar günün anlam ve önemini ifade eden mesajlar yayınlıyor. Gaziler Günü resimli resimsiz sözler haberimizde yer alıyor.



GAZİLER GÜNÜ SÖZLERİ

Türk Milleti bunun en güzel örneğini Atatürk'ün önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşında yaşamıştır. "Ya istiklal, ya ölüm!" demiştir. Türk tarihi böylesine kahramanlık günleri ile doludur. Gaziler gününüz kutlu olsun.

Vatanı uğruna ölümü göze almış kahraman Türk Ordusu, daha sonra dünya barışını korumak için görev almıştır. Gaziler gününüz kutlu olsun.

Vatan için yaşayıp öldünüz; Siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz."

Hain pusularla söndürülen yaşamlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Acımadan namertçe arkadan uzanıyor katillerin eli gencecik bedenlere. Kıydıkları canların hesabı bu dünyada sorulmasa bile, mahşer de yakalarına yapışacak koskoca bir millet var bu topraklar üzerinde."

GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI

“Gazilerimiz onurumuz, gururumuzdur.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru için canından can, kanından kan veren tüm Kahraman Gazilerimizi saygı minnet ve şükranla anıyoruz.”

“Şehadeti göze alan, şehadet için yola çıkan, nasibine de “yaşarken alınabilecek en yüce paye” olarak gördüğümüz; başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizin #GazilerGünü'nü en içten dileklerimle kutluyorum...”

“Ülkemizin bağımsızlığı ve varlığı için mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimize şükran ve minnet borçluyuz. #GazilerGünü”

“Gazilik; istikbal ve mevcudiyetini Türklüğe adayarak canından geçmeyi göze alanların göğsüne, tarihin taktığı görünmez şeref madalyasıdır. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazilerimize sonsuz minnetle.”

“19 Eylül #GazilerGünü vesilesiyle; “Ölürsek Şehit, kalırsak Gazi oluruz” diyerek büyük mücadeleler veren vatanını, bayrağını canı pahasına koruyan Şehitlerimizi ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.”

“Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimizin Gaziler Günü kutlu olsun.”

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden Kahraman Gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.

Ezan, bayrak ve vatan aşığı gazilerimizin bize emaneti olan kıymetli ailelerine şükranlarımı sunuyorum.”

“Gazilik ömür boyu taşınacak bir şereftir.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanı uğruna mücadele eden gazilerimizi saygıyla anıyorum.”

“Başta Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere vatan uğruna mücadele etmiş ve bu cennet vatan sağ olsun diye canını ortaya koymuş tüm GAZİLERİMİZİN günü kutlu olsun..”

“Vatanın kurtarılmasında büyük rol alan başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Gazilerimizin 19 Eylül #GazilerGünü kutlu olsun. Bu topraklar sizlere çok şey borçlu.”