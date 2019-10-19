19 Ekim Muhtarlar Günü nedir? Muhtarlar Günü kutlama mesajları, gündemin en çok araştırılan konuları arasında sıralanıyor. Yurdun dört bir yanında Muhtarlar Günü'ne özel etkinlikler düzenleniyor. Muhtarların gününü sosyal medya hesaplarından kutlamak isteyenler, Muhtarlar Günü kutlama mesajlarını yoğun olarak araştırıyor. 19 Ekim Muhtarlar Günü ile ilgili bilgileri ve kutlama mesajlarını sizler için derledik. İşte Muhtarlar Günü kutlama mesajları

19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ NEDİR?

Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık görevinin 1829’dan bu yana sürdürüldüğü, muhtarların köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkisinde bir aracı rol oynadığı belirtilerek, muhtarlığın tarihsel bağlarını korumak için 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından 19 Ekim 2015 tarihinde yayınladığı bir genelgede şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi, 1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir.” diyerek “…Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. Muhtarlar Günü kapsamında yapılacak etkinlikler, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde yürütülecektir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim."

MUHTARLAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun…

Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü tebrik eder, hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz.

Demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlık görevini yerine getiren kıymetli muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü en içten dileklerimle kutlarım.

Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın ′19 Ekim Muhtarlar Günü′nü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.

Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımızın “19 Ekim Muhtarlar Gününü” en kalbi duygularımla kutluyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

Mahalli idarelerimizin temel taşı olan Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, kendilerine ve ailelerine huzurlu bir ömür diliyorum.



Muhtarlarımızdan ebediyete göç etmiş olanlara Yüce Allah’tan rahmet diliyor, hayatta olan muhtarlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar diler 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım.

Aziz Milletimizin birinci derecede temsilcileri, demokrasimizin mihenk taşı olan muhtarlarımızın “19 Ekim Muhtarlar Gününü” kutluyor, mahalli idarelerimizin gözbebeği muhtarlarımıza selam, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum.

Devletimizin temsilcisi olarak çok önemli bir vazifeyi icra ile mükellef olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar temenni ediyor, Aziz Milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum.

Bu millete hizmet için şehit düşen muhtarlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, halen görevi başında bulunan kıymetli muhtarlarımızın ”Muhtarlar Günü” nü en içten dileklerimle kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık, esenlik ve huzur dolu günler temenni ediyorum.

Vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın “19 Ekim Muhtarlar Günü”nü kutluyorum.

Devletin, vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaşa en yakın idari birimimiz olarak önemli bir görevi ifa eden muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyor, tüm muhtarlarımızın “Muhtarlar Günü “nü kutluyor, ebediyete intikal eden muhtarlarımıza Allah’tan rahmet, görevde olanlara sağlık ve başarılı görevler diliyorum.”

Muhtarlarımız bulundukları köylerin ve mahallerin devletle olan iletişim kaynağıdır. Muhtarlar aynı zamanda devletimizin mahalle ve köylerdeki gözü ve kulağıdır. Böylesine önemli bir görevi üstlenen, demokrasimizin temel taşı, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkârı muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik ediyor, kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.