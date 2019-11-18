18 Kasım Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef lahmacun tarifi sizlerle

Masterchef Türkiye'de kıyasıya mücadele devam ediyor. Masterchef izleyicileri bugünkü yayınlanacak yeni bölümü heyecanla bekliyor. 18 Kasım Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef lahmacun tarifi nedir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Mustafa'nın elenmesi ile 9 yarışmacının kaldığı Masterchef'te finale adım adım yaklaşılıyor. Kıyasıya mücadelenin devam ettiği Masterchef'te bu hafta kimlerin kaptan olacağı ve takımların nasıl kurulacağı heyecanla bekleniyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

18 Kasım Masterchef kaptanlık oyununu kimin kazandığı henüz belli olmadı. 18 Kasım Masterchef kaptanlık oyununu kazan yarışmacı yeni bölüm yayınlandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE LAHMACUN TARİFİ NASIL?

Masterchef Türkiye'de kaptanlık yarışı için yarışmacılardan lahmacun yapmaları isteniyor. Lahmacunların nasıl olması gerektiği ve püf noktaları şefler tarafından yarışmacılara aktarılıyor. Masterchef lahmacun tarifi yeni bölüö yayınlandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

18 Kasım Masterchef yeni bölümü saat 20:00'de TV8 ekranlarında yer alacak.