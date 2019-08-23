23 Ağustos 2019 Cuma 10:44:15 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:48:50
17 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var
Ankara merkezli 17 ilde yürütülen FETÖ'nün ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Ayrıntılar geliyor...
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