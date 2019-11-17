17 Kasım 2019 Pazar 10:13:55 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 10:15:10
17 farklı ülkeden 948 terörist sınır dışı edilecek
DEAŞ terör örgütü üyelerinin sınır dışı işlemleri sürüyor. Bugüne kadar 13 terörist sınır dışı edildi. Geri gönderme merkezlerinde 948 terörist iade sürecini bekliyor.
DEAŞ terör örgütü üyelerinin sınır dışı işlemleri sürüyor. Bugüne kadar 13 terörist sınır dışı edildi. Geri gönderme merkezlerinde 948 terörist iade sürecini bekliyor.
CNN Türk
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