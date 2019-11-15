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15 Kasım 2019 Cuma 15:59:10 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 16:04:12

16 Kasım Uluslararası Hoşgörü Günü nedir? 16 Kasım Uluslararası Hoşgörü Günü sözleri, mesajları

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16 KASIM ULUSLARARASI HOŞGÖRÜ GÜNÜ NEDİR?

1996’ da BM Genel Kurulu (95te 51 kararı) BM üyelerini, eğitim kurumlarını ve daha geniş toplulukları harekete geçirecek 16 Kasım Ululararası Hoşgörü Günü’ nü kabul etmelerini istedi. 2005 Dünya Zirvesi Sonuç (A/RES/60/1)  belgeleri her yerde insan refahı, özgürlük ve ilerleme için ve farklı kültür, medeniyet ve halklar arasında hoşgörü, saygı, diyalog ve işbirliğini teşvik etmek için Devlet ve Hükümet Başkanları kararlılığını daha da ilerletti.

2014’ ten itibaren, Vakıflar ve Din Bakanlığı, dünyanın her yerinden insanları Muskat’ a davet edip dini hoşgörüyü ve birlikte var oluşu destekleyecek ve düşünceleri paylaşıp ortak bir gelecek görüşü sağlamak amaçlanacaktır.

HOŞGÖRÜ GÜNÜ SÖZLERİ, MESAJLARI

16 Kasım Uluslarası Hoşgörü Günü kutlu olsun.

Hoşgörü, farklı fikirlere saygıdır.

Hoşgörü önyargıları yok eder, hoşgörü olalım, önyargıları kaldıralım.

Hoşgörü mutlu eder, başarıya ulaştırır.

Hoşgörü, insan hayatındaki en olumlu kavramlardan birisidir.

Hoşgörüden farklıdır. Hoşgörü sindirmeyi de gerektirir.

'Hoşgörülü ol ki, hoş görülesin! (Hadis)

HOŞGÖRÜ NEDİR?

Eski Anadolu Türkçesinde ‘hoş görmek’ şekliyle ortaya çıkan fiil Türk-İslam unsurlarının senteziyle ortaya çıkmış bir anlayışı ifade eder. Bu şekliyle kelime bir
kurumun tavrını belirtmekten uzaktır. Hoşgörü, farklı yaşam tarzlarına sahip kişilerin birbirlerine gösterdiği bireysel bir tutumun ifadesidir.

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