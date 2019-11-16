KYK bursu ne kadar? KYK bursları ne zaman yatar? KYK burs kredi sonucu sorgulama ekranı haberimizde

16 Kasım KYK burs kredi sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı. KYK burs ve kredilerine başvuran adaylar, 16 Kasım Cumartesi günü itibari ile sonuçlarını kyk.gov.tr sayfasından görüntüleyebiliyor. Kimlik belgeleri ile giriş yapılabiliyor. Giriş yapıldıktan sonra KYK burs kredi sonucu sorgulama ekranına istenen bilgiler yazıldıktan sonra sonuç ekrana geliyor. Sonucu öğrenen ve kendisine burs çıktığını öğrenen adaylar ise "KYK bursları ne zaman yatar? KYK bursu ne kadar? sorularının yanıtını araştırıyor. KYK burs kredileri ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

2019 KYK BURSU NE KADAR?

KYK burslarına yeni yılda zam yapılıyor. Burs/kredi başvurularının sonuçlarını merakla bekleyen öğrencilere müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burs/krediye ocak ayından geçerli olmak üzere zam yapıldığını açıkladı. Üniversite öğrencilerine seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020’de burs/kredi miktarının 500 liradan 550 liraya çıkacağını belirtti. Burs/kredi miktarı lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.100 lira, doktora öğrencilerine ise 1.650 lira olarak ödenecek..

2019 KYK BURSU NE ZAMAN YATAR?

KYK bursları öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına göre belirlenmiş olan tarihlerde öğrencilerin hesaplarına yatırılır. Aşağıdaki tabloya bakarak T.C. kimlik numaranıza göre KYK burs ödemesinin hangi tarihte hesabınıza geçeceği hakkında bilgi sahibi olabilir.

T.C. kimlik numarası sıfır ile bitenler ayın altısında

İkiyle bitenler ayın yedisinde

Dörtle bitenler ayın sekizinde

Altıyla bitenler ayın dokuzunda

Sekizle bitenler ayında onunda burslarını tahsil edebilirler.

KYK BURSU SAAT KAÇTA YATAR?

KYK' burslarının hesaba geçiş saati aydan ayda değişkenlik gösterebiliyor. Bursların yatırıldığı saat ile alakalı net bir saat vermek mümkün olmasa da geçmişe bakarak burs ücretlerinin genellikle 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor.