154 aşiretten destek açıklaması geldi: Yanınızdayız

  • Bist 100
    102703
  • Dolar
    5,6673
  • Euro
    6,2936
  • Altın
    274,6210
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, 17 Eylül'de yapılacak Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, 17 Eylül'de yapılacak
İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını indirdi İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını indirdi
Bakan Soylu Diyarbakırlı aileleri ziyaret etti Bakan Soylu Diyarbakırlı aileleri ziyaret etti
MHP'den kadına yönelik şiddete karşı sempozyum MHP'den kadına yönelik şiddete karşı sempozyum
'Rus ekonomisi petrol şokuna hazır değil' 'Rus ekonomisi petrol şokuna hazır değil'
AÖF yatay geçiş kayıtları ne zaman yapılır? AÖF yatay geçiş kayıtları nasıl yapılır? AÖF yatay geçiş kayıtları ne zaman yapılır? AÖF yatay geçiş kayıtları nasıl yapılır?
Bakan Soylu, Diyarbakırlı anneleri ziyaret etti Bakan Soylu, Diyarbakırlı anneleri ziyaret etti
Mucize Doktor oyuncuları kimler? Mucize Doktor nereden uyarlama? Mucize Doktor oyuncuları kimler? Mucize Doktor nereden uyarlama?
Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır saldırısı açıklaması Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır saldırısı açıklaması
Çanakkale'de 94 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale'de 94 düzensiz göçmen yakalandı
Metin Oktay, kabri başında anıldı Metin Oktay, kabri başında anıldı
Esenyurt'ta inşaattaki tuğlalar kadının üzerine böyle düştü Esenyurt'ta inşaattaki tuğlalar kadının üzerine böyle düştü
Esenyurt'ta inşaattaki tuğlalar kadının üzerine böyle düştü  Esenyurt'ta inşaattaki tuğlalar kadının üzerine böyle düştü 
PKK'lılar İstanbul ormanlarını yakacaklardı: 3 terörist suçüstü yakalandı PKK'lılar İstanbul ormanlarını yakacaklardı: 3 terörist suçüstü yakalandı
Riva ve Florya projelerinin fesih edilmesi sonrası Özbek'ten Başkan Cengiz'e veryansın: Seni uyarmıştım Riva ve Florya projelerinin fesih edilmesi sonrası Özbek'ten Başkan Cengiz'e veryansın: Seni uyarmıştım
Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş, ilk kez bir Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş, ilk kez bir Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek
Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısının detayları ortaya çıktı Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısının detayları ortaya çıktı
Galatasaray Başkanı Cengiz: Riva ve Florya'da beklentiler umduğumuz gibi olmadı Galatasaray Başkanı Cengiz: Riva ve Florya'da beklentiler umduğumuz gibi olmadı
Türk mühendisleri geliştirdi: Yerli dürbünden hiçbir şey kaçmayacak Türk mühendisleri geliştirdi: Yerli dürbünden hiçbir şey kaçmayacak
Dört büyüklerin borcu 10,6 milyar liraya ulaştı Dört büyüklerin borcu 10,6 milyar liraya ulaştı
Türk savunma sanayi altın çağını yaşıyor Türk savunma sanayi altın çağını yaşıyor
EYT'de son durum nedir? İşte emeklilikte yaşa takılanlar için son durum 2019 EYT'de son durum nedir? İşte emeklilikte yaşa takılanlar için son durum 2019
Çağlar Söyüncü'ye Liverpool talip oldu Çağlar Söyüncü'ye Liverpool talip oldu
Fikret Orman: Şerefimizle oynayıp, hakkımızla kazanıyoruz Fikret Orman: Şerefimizle oynayıp, hakkımızla kazanıyoruz

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Eylül 2019 Cuma 09:15:32 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 10:06:51

154 aşiretten destek açıklaması geldi: Yanınızdayız

Terör örgütü tarafından dağa kaçırılan evlatları için 11 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde eylem yapan ailelere 154 aşiretten destek geldi. Aşiret liderleri annelere “Yanınızdayız” mesajı verdi

Diyarbakır'da kayıp çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirterek bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere Kadim Aşiretler Federasyonundan destek geldi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 154 aşireti temsilen Diyarbakır'a gelen aşiret liderleri, HDP il binası önünde kayıp çocukları için oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Van, Bitlis, Elazığ, Şırnak, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman, Malatya, Muş, Mardin ve Diyarbakır'ın önde gelen aşiret liderleri, ailelerin yanında olduklarını açıkladı.

'ANNELERİN YANINDAYIZ'

Annelerin acısını paylaşmak için geldiklerini belirten Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan, buradaki annelerin Türkiye'deki tüm anneleri temsil ettiğini söyledi. Aslan, şunları söyledi: "Bugün burada bulunmamızın sebebi buradaki annelerimizin acısını paylaşmaktır. Allah hiç bir anneye evlat acısı vermesin, bundan zor bir şey yoktur. Bu anneler Türkiye'deki bütün anneleri temsil ediyor. Ümit ediyorum ki herkes insafa gelir ve bu annelerin evlatlarına kavuşmalarına yardımcı olur. Gezi parkı, Kaz dağları, İzmir'deki orman yangını gibi meselelerde insanları toplayarak yürüyüşe geçenler ve de halkın gözünde sözde insan hak ve özgürlüklerini koruduklarını belirten şahıslara soruyorum, yüreği ve hayatı yanan bu genç neslin ve ailelerin gözünde yanan bir ağaç kadar sizin yanınızda bir değeri yok mudur? Sizler neredesiniz? Bütün annelerin acısını paylaşıyoruz, anneler kutsaldır. Annelerin evlatları için yapamayacakları hiç bir şey yoktur. Annelerin sesini dinlemeyen hiç bir toplum muvaffak olamamıştır. Buradaki bütün anneleri kutluyorum, doğu ve güneydoğu aşiretleri olarak bu annelerin yanındayız."

"KENDİ ÇOCUKLARINI SAKLAYIP..."

Adıyaman İzol aşireti lideri Abdullah Yalçın ise HDP yöneticilerinin kendi çocuklarını değil, başkalarınının çocuklarını dağa götürdüğünü belirterek, "Bunların siyasi temsilcilerinin, milletvekillerinin bir çocuğu eğer dağdaysa biz de dağa çıkalım. Kendi çocuklarını saklayıp elin çocuklarını dağa kaldırıyorlar. Var mı böyle bir şey?" dedi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ