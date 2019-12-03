15 yıl hapsi istenen HDP'liler mağdur aileyi tehdit etmiş: Bu işin peşini bırak, yoksa başın belaya girer

  • Bist 100
    108672
  • Dolar
    5,7390
  • Euro
    6,3562
  • Altın
    271,5600
İstanbul
8 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Şeyma Subaşı ek işe başladı! Şeyma Subaşı ek işe başladı!
Kılıçdaroğlu yine HDP savunuculuğuna soyundu! Skandal açıklama Kılıçdaroğlu yine HDP savunuculuğuna soyundu! Skandal açıklama
SunExpress'ten Antalya için rekor koltuk artırımı SunExpress'ten Antalya için rekor koltuk artırımı
Yıl sonu enflasyonu yüzde 12'lik tahminlerin altında kalabilir Yıl sonu enflasyonu yüzde 12'lik tahminlerin altında kalabilir
BMD'den 'efsane indirim' açıklaması BMD'den 'efsane indirim' açıklaması
Kasımpaşa, Tayfur Havutçu ile anlaştı Kasımpaşa, Tayfur Havutçu ile anlaştı
Ankara’daki "gözde bir lisede" sınıfta ders anlatılırken sigara içildi! Ankara’daki "gözde bir lisede" sınıfta ders anlatılırken sigara içildi!
Akaryakıt sektörünün büyüklüğü 2020'de 200 milyar lirayı aşacak Akaryakıt sektörünün büyüklüğü 2020'de 200 milyar lirayı aşacak
Bakan açıkladı: Aralık ayının son haftasında kura töreni düzenleyeceğiz Bakan açıkladı: Aralık ayının son haftasında kura töreni düzenleyeceğiz
4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedir? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedir? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ankara’daki "gözde bir lisede" sınıfta ders anlatılırken sigara içildi! Yetkililerden halâ ses seda yok Ankara’daki "gözde bir lisede" sınıfta ders anlatılırken sigara içildi! Yetkililerden halâ ses seda yok
Para istedi, şantaj yaptı! Karı-kocanın iğrenç plan ortaya çıktı Para istedi, şantaj yaptı! Karı-kocanın iğrenç plan ortaya çıktı
Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında? Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında?
Türkiye-Libya arasındaki dev anlaşma sonrası kumpas planını devreye soktular Türkiye-Libya arasındaki dev anlaşma sonrası kumpas planını devreye soktular
Karı koca kadınları tuzağa düşürüp şantaj yaptı Karı koca kadınları tuzağa düşürüp şantaj yaptı
Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan istifa etti Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan istifa etti
Stoltenberg'den Türkiye açıklaması: Türkiye ile olan anlaşmazlığı çözmeyi garanti edemiyoruz Stoltenberg'den Türkiye açıklaması: Türkiye ile olan anlaşmazlığı çözmeyi garanti edemiyoruz
Otomobil kaldırıma çıktı, 4 kişi ezilmekten son anda kurtuldu Otomobil kaldırıma çıktı, 4 kişi ezilmekten son anda kurtuldu
'Müntehab-ı Bahriyye' Osmanlı tarihi coğrafyasını gözler önüne seriyor 'Müntehab-ı Bahriyye' Osmanlı tarihi coğrafyasını gözler önüne seriyor
Otomobil kaldırıma çıktı, 4 kişi ezilmekten son anda kurtuldu Otomobil kaldırıma çıktı, 4 kişi ezilmekten son anda kurtuldu
Seren Serengil kaç yaşında? Seren Serengil nereli? Seren Serengil kaç yaşında? Seren Serengil nereli?
"İsrail'den nefret ediyorum" şarkısı yetim kaldı: Mısırlı şarkıcı Şaban Abdurrahim vefat etti "İsrail'den nefret ediyorum" şarkısı yetim kaldı: Mısırlı şarkıcı Şaban Abdurrahim vefat etti
NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Aralık 2019 Salı 13:26:08 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 13:28:43

15 yıl hapsi istenen HDP'liler mağdur aileyi tehdit etmiş: Bu işin peşini bırak, yoksa başın belaya girer

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ederken, bir genci dağa götürdükleri iddiasıyla 2 tutuklu şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Müşteki Baba Z.K. iddianameye yansıyan ifadesinde şunları kaydetti, "HDP'nin Lice'deki ilçe binasına gittiğinde çocuğunu sorduğu N.E'nin, "Burada oğlunu sorsan da söylemezler. Zaten şu an T.C. kuş uçurtmuyor. Dağa gelip gidebilen yok. Bu işin peşini bırak, yoksa başın belaya girer." şeklinde konuşarak, kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

A.K'yı (19) kandırarak dağa götürdükleri iddiasıyla yakalanan ve tutuklanan Abdulselam B. ve Zeliha B. hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve gerçekleştirdiği saldırılar hakkında detaylı bilgiye yer verildi.

Diyarbakır'da 7 Temmuz'da kaybolan çocuğu A.K'den 3 gün haber alamayan anne R.K'nın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine müracaatta bulunduğu belirtilen iddianamede, R.K'nın, eşini gizli numaradan arayan kişilerin çocuklarının terör örgütü PKK'nın elinde olduğu bilgisini verdiğini belirtmesi üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

"OĞLUNU KANDİL'E GÖTÜRDÜK! KİMSEYE SÖYLEMEYİN!"

Müşteki anne R.K. iddianameye yansıyan ifadesinde şunları kaydetti:

"Çocuğum kaçırıldıktan 3 gün sonra eşimin telefonunu gizli numaradan bir erkek aradı. 'Oğlun bizim elimizde, onu Kandil'e götürdük, kimseye bir şey söylemeyin.' demesi üzerine HDP İl Başkanlığı binasına gittim. Oğlumun bulmaları için bağırdım, çağırdım ancak orada kim olduğunu bilmediğim bir erkek 'Oğlun burada yok bağırıp durma.' diyerek beni kovdu. Oğlumun çalıştığı iş yerine gittiğimde bir kişi yanıma gelerek, 'Sana bir şey söyleyeceğim ama kimseye söyleme oğlun Kandil'e gitti. Bir hafta sonra sana nereye gittiğiyle ilgili bilgileri getireceğim. Sakın devlete gitme, oğlunla beraber 12 kişi oldular. Lice'den de 6 kişi getirdik, onları da dağa götüreceğiz.' diyerek yanımdan ayrıldı. Tekrar HDP binasına gittim, oradaki 5 kişiye çocuğumun fotoğrafını ağlayarak gösterdim. 'Boşuna ağlama oğlunu bilsek bile söylemeyiz, oğlunu arama buraya sürekli gelme, dışarıda polisler var.' diyerek gitmemi istediler."

Çocuğunu dağa kaçırmakla suçladığı, yaşadığı mahallede "Çiçek" diye tanınan sanık Zeliha B. ile görüştüğünü belirten anne R.K, sanığın kendisine oğlunun dağa götürüldüğünü söylediğini ifade etti.

Anne R.K, oğluyla bir ara sohbet ederken aralarında geçen diyaloğu hatırladığını aktararak, "Oğlum internet kafeye bir kadının geldiğini, orada bulunan çocuklara tost, kola ısmarlayıp, internet ücretlerini ödediğini söylediğinde hayırsever bir kişinin yaptığını düşündüğünü ancak bunun terör örgütüne eleman kazandırmak için metot olarak uygulandığını anladık." ifadelerini kullandı.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAK YOKSA..."

Baba Z.K. ise HDP'nin Lice'deki ilçe binasına gittiğinde çocuğunu sorduğu N.E'nin, "Burada oğlunu sorsan da söylemezler. Zaten şu an T.C. kuş uçurtmuyor. Dağa gelip gidebilen yok. Bu işin peşini bırak, yoksa başın belaya girer." şeklinde konuşarak, kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

İddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şüphelilerin, müştekilerin oğlunun çaba sarf ederek, terör örgütü PKK/KCK'ya katılmasını sağladığı, PKK/KCK'nın emir ve talimatlarıyla hareket ettikleri ve örgütte faaliyet gösteren üye oldukları anlaşılmıştır."

- İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanıklar Abdulselam B. ve Zeliha B. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ