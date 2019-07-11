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11 Temmuz 2019 Perşembe 15:02:42 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:32:49

15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz mi? Metrobüs, otobüs ve tramvay bedava mı?

15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz mi? Metrobüs, otobüs ve tramvay bedava mı? sorularının yanıtları araştırılıyor. 15 Temmuz için artık kısa bir süre kaldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 3 yıl geçti. FETÖ'cü hainlerin darbe girişimi halkın sokaklara dökülmesi, tanklara engel olmasıyla son buldu. Türk milleti bir kez daha özgürlüğüne demokrasisine sahip çıktı. 15 Temmuz 2016'nın üzerinden geçen yıllar içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü olarak ilan edildi. Bu yıl Pazartesi gününe denk gelen 15 Temmuz'da bir çok kurum tatil yapacak. Peki, toplu ulaşım bedava olacak mı? İşte yanıtı..

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tam 3 yıl geçti. FETÖ'cü hainlerin darbe girişimi halkın sokaklara dökülmesi, tanklara engel olması ile birlikte son buldu. Türk milleti bir kez daha özgürlüğüne demokrasisine sahip çıktı. Büyük bir demokrasi zaferi olan 15 Temmuz Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü olarak ilan edildi. Bu yıl Pazartesi gününe denk gelen 15 Temmuz'da bir çok kurum ve kuruluş tatil yapacak. Peki, ulaşım nasıl olacak? 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz mi? Metrobüs, otobüs ve tramvay bedava olacak mı? İşte tüm bu soruların yanıtı haberimizin içerisinde yer alıyor. 

15 TEMMUZ'DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, istanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarının 15 Temmuz'da ücretsiz hizmet vermesini kabul etti.

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve CHP İBB Grup Başkanvekili Doğan Subaşı'nın ortak imzasıyla verilen teklifte, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşımın ücretsiz verilmesi istendi.

Teklifte, "15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimiz, sokaklara, meydanlara inerek namlulara, tanklara, helikopterlere, uçaklara karşı sadece imanlarından aldıkları güçle ve çıplak elleriyle bir kez daha istiklali ve istikbali için destansı bir mücadele vermiştir. İradelerini FETÖ terör örgütünün başına teslim eden şer çetesi mensuplarının teşebbüsleri milletin ortak, mücadeleci iradesi ve tüm kurumlarıyla devletin kararlı tutumu karşısında başarısız olmuştur." denildi.

Halkın, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü düzenlenecek olan etkinlik ve anma programları ile benzeri organizasyonlara rahatlıkla iştirak edebilmeleri için 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 06.00 ile 16 Temmuz günü 2019 Salı günü saat 06.00 arasında istanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarında ücretsiz yolculuk yapılabilmesine olanak sağlanması talep edildi.

Teklif, Hukuk-Plan ve Bütçe ile Temel Haklar Komisyonu'nda olumlu bulunarak Meclis'e havale edildi. Meclis'te görüşülen teklif, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından oylamaya sunuldu.

Tüm üyelerinin oylarıyla kabul edilerek Meclis'ten geçen karara göre, 15 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00 ile 16 Temmuz Salı günü saat 06.00 arasında istanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz'un resmi tatil olması, TBMM tarafından kabul edildi. İşte, o kanun;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hükümet adına yaptığı konuşmanın ardından, Görüşülen ve kabul edilen teklifle Kazan ilçesinin adı “Kahramankazan” olarak değişti. Ayrıca 15 Temmuz günü, “Demokrasi ve Özgürlükler Günü” olarak resmi tatil ilan edildi.

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