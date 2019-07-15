  • Bist 100
    97098.3
  • Dolar
    5,7107
  • Euro
    6,4306
  • Altın
    257,7760
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
YÖK'ten 'Türkiye'nin Fırsat Penceresi: Türk Yükseköğretimi' toplantısı YÖK'ten 'Türkiye'nin Fırsat Penceresi: Türk Yükseköğretimi' toplantısı
Ugandalı şarkıcı Bobi Wine başkanlığa aday olacak Ugandalı şarkıcı Bobi Wine başkanlığa aday olacak
Güney Afrika Devlet Başkanından Türk heyetine 15 Temmuz'da anlamlı kabul Güney Afrika Devlet Başkanından Türk heyetine 15 Temmuz'da anlamlı kabul
Yetersiz beslenen çocukların gelişiminde etkili: Muz, nohut ve yer fıstığı Yetersiz beslenen çocukların gelişiminde etkili: Muz, nohut ve yer fıstığı
Başkan Erdoğan'dan S-400 açıklaması Başkan Erdoğan'dan S-400 açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması, mezarı başında anıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması, mezarı başında anıldı
Şehit astsubay, silah arkadaşının yanına defnedildi Şehit astsubay, silah arkadaşının yanına defnedildi
15 Temmuz'da darbecilerden ele geçirilen tankı kullanan Köse: Bütün dünyaya bir ders verildi 15 Temmuz'da darbecilerden ele geçirilen tankı kullanan Köse: Bütün dünyaya bir ders verildi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Kolay kolay bir daha ayağa kalkamayacaklar Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Kolay kolay bir daha ayağa kalkamayacaklar
Türkiye hazımsızlığı! En önde yine terör destekçisi Sevim Dağdelen var! Türkiye hazımsızlığı! En önde yine terör destekçisi Sevim Dağdelen var!
FETÖ üyesi pilotların bombaladığı araçlar sergilendi FETÖ üyesi pilotların bombaladığı araçlar sergilendi
Bakan Dönmez'den 15 Temmuz mesajı Bakan Dönmez'den 15 Temmuz mesajı
Beşiktaş, Atınç Nukan'ı transfer etti Beşiktaş, Atınç Nukan'ı transfer etti
Bingöl’deki yangında 200 dönümlük arazi küle döndü Bingöl’deki yangında 200 dönümlük arazi küle döndü
Henry Onyekuru için Napoli devreye girdi Henry Onyekuru için Napoli devreye girdi
Bakanlık Pençe-2 Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı... Komandolar imha etti Bakanlık Pençe-2 Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı... Komandolar imha etti
26 yıl sonra 15 Temmuz’da doğan bebeklerine Ömer Halis ismini verdiler 26 yıl sonra 15 Temmuz’da doğan bebeklerine Ömer Halis ismini verdiler
EURO 2020 finallerini yerinde izlemek amacıyla 19,3 milyon bilet başvurusu yapıldı EURO 2020 finallerini yerinde izlemek amacıyla 19,3 milyon bilet başvurusu yapıldı
Bakanlık Pençe-2 Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı... Komandolar, teröristlerin malzeme deposunu imha etti Bakanlık Pençe-2 Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı... Komandolar, teröristlerin malzeme deposunu imha etti
İşgalci İsrail 7 ayda 2 bin 759 Filistinliyi gözaltına aldı İşgalci İsrail 7 ayda 2 bin 759 Filistinliyi gözaltına aldı
Musul iki yıldır yeniden imarı bekliyor Musul iki yıldır yeniden imarı bekliyor
KKTC'nin hidrokarbon konusunda Rumlara sunduğu önerinin detayları belli oldu KKTC'nin hidrokarbon konusunda Rumlara sunduğu önerinin detayları belli oldu
İran'dan "nükleer anlaşmaya tam olarak uyması" çağrısında bulunan İngiltere, Fransa ve Almanya'ya tepki İran'dan "nükleer anlaşmaya tam olarak uyması" çağrısında bulunan İngiltere, Fransa ve Almanya'ya tepki
Casillas yönetici oldu Casillas yönetici oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:53:01 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:54:06

15 Temmuz'da darbecilerden ele geçirilen tankı kullanan Köse: Bütün dünyaya bir ders verildi

15 Temmuz'da darbecilerden ele geçirilen tankı kullanan Mehmet Köse, "15 Temmuz sıkıntılı bir süreçti ama bütün dünyaya bir ders verildi. Bu millet, vatanseverliğini, vatanına, milletine bağlılığının bitmediğini dünyaya haykırdı." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbecilerden ele geçirilen tankı kullanan kamyon şoförü Mehmet Köse, "15 Temmuz sıkıntılı bir süreçti ama bütün dünyaya bir ders verildi. Bu millet, vatanseverliğini, vatanına, milletine bağlılığının bitmediğini dünyaya haykırdı. 15 Temmuz'u unutmuyoruz, unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde şoför olan 4 çocuk babası Köse, darbe girişimi sırasında darbecilerden ele geçirilen tankı kullanarak, 15 Temmuz'un sembollerinden biri olarak adını duyurdu.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla düzenlenen bir programa katılmak üzere Batman'a gelen Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatında ilk kez kullandığı tankı kısa sürede çalıştırmayı başardığını belirterek, tankı, E-5 kara yolu istikametinden İETT Hasanpaşa Garajı'na götürdüğünü söyledi.

Rize'nin Kendirli ilçesinde doğduğunu anlatan Köse, "Dedelerimiz nasıl darbelere karşı durduysa biz de her zaman darbelere karşıyız. Hayatım boyunca tank kullanmayan birisi olarak o gecenin sabahında o tankı emniyetli bir şekilde güvenilir bir yere teslim etmem gerekiyordu. Bunu da Allah nasip etti. Yoksa bugüne kadar tank sürmek, tanka, topa kafa tutmak gibi bir şey yapmamız mümkün olamazdı. O gece hiç bilmediğim bir aracı kullandım." diye konuştu.

Köse, 15 Temmuz gecesi yitirilen canlara işaret ederek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

"Bu millet, vatanseverliğini, vatanına, milletine bağlılığının bitmediğini dünyaya haykırdı"

Gazilerin bulunduğunu, kimi gazilerin tedavilerinin hala sürdüğüne dikkati çeken Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz'da darbe girişimine engel olan bu vatanın bir ferdi olduğum için gururluyum. Birlik ve beraberliğimiz 15 Temmuz'da bir kez daha tescillendi, Avrupa'ya bir ders verdik. Darbe kalkışmasında bulunanlara da bu bir dersti. 15 Temmuz sıkıntılı bir süreçti ama bütün dünyaya bir ders verildi. Bu millet, vatanseverliğini, vatanına, milletine bağlılığının bitmediğini dünyaya haykırdı. 15 Temmuz'u unutmuyoruz, unutmayacağız, unutturmayacağız."

"Artık darbelerle yaşamak istemiyoruz" mesajı

15 Temmuz'daki darbe girişiminin gençlere iyi anlatılması gerektiğini ifade eden Köse, darbe girişimine karşı gösterilen dik duruş ile gençlerin, milletin "Artık darbelerle yaşamak istemiyoruz" mesajını verdiğini vurguladı.

Köse, gençlere darbelere karşı nasıl dik durulur konusunu aşılamak istediklerini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nasıl ki; atalarımız, dedelerimiz bunu bize anlatmışlarsa, ondan bir ders alıp, 15 Temmuz'a karşı çıktıysak, bu milletin evlatları da yarın bir gün bir darbe olursa buna karşı dik duracak kapasiteye ulaşsın. Bunları iyi anlatabilmemiz lazım."

(AA)

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Kolay kolay bir daha ayağa kalkamayacaklar
Türkiye hazımsızlığı! En önde yine o var!
Başkan Erdoğan'dan S-400 açıklaması
CHP'li sözcünün skandal sözlerine AK Parti'den çok sert tepki!
Pençe-2 Harekatı'ndan yeni görüntüler... Komandolar imha etti
Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz için anlamlı kamu spotu
BAE medyasından hain FETÖ'ye skandal destek
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Uysal'dan önemli açıklamalar
Beştepe'de ilk tören... Başkan Erdoğan çelenk bırakıp, dua etti
Başkan Erdoğan 15 Temmuz şehitleri için Kur'an okudu
Emekliye 1.000 TL bayram ikramiyesi! Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?
15 Temmuz anketinde çarpıcı sonuç! O rakam yüzde 7,4 arttı...
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Son 16 gün...
Türkiye’den bir ilk: 15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu için lansman gerçekleştirildi
Patronuyla aynı işi kuran çalışanlar dikkat! İşverenle aynı işi kurmak atılma nedeni olabilir mi?
İş dünyasından peş peşe açıklamalar: İzin vermeyeceğiz
O geceyi anlattı: Alçaklar suikasta 53.500 mermiyle gitti!
Katar emiri, 300 milyon dolarlık yüzen sarayıyla geldi
Emre'nin G.Saray'a geleceği konuşuluyordu! Celta Vigo'dan sürpriz karar
Son dakika... S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor! 8. uçak da Ankara'ya indi
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ