"15 Temmuz unutulursa biz o gün ölürüz"

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 3 yıl önce Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in anne ve babası 15 Temmuz’un asla unutulmamasını, gelecek nesillere aktarılmasını arzu ediyor.

15 Temmuz 2016'da şehit olan oğulları Nedip Cengiz'in hayalini gerçekleştirip Marmaris'e yerleşen Güzel ve Nihat Eker çifti, şehit evlatları, vatan, millet ve bayrak sevgisiyle dolu bir insan olduğu için kendileri gururla yaşıyor.

Eker çifti, 15 Temmuz'un hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini, unutulursa şehit ailelerinin o zaman öleceğini ve 15 Temmuz'un gelecek nesillere iyi anlatılması gerektiğini dile getirdi.

Anne Güzel Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Nedip Cengiz Eker'in hatıralarının, özel anlarının yanı sıra 15 Temmuz'daki telefon kayıtlarını özenle muhafaza ettiklerini, kayıtları zaman zaman dinleyerek o geceyi hep yaşadıklarını söyledi.

Anne Eker, şöyle konuştu:

"3 sene geçti ama bir de bize sorun. Bu acı gerçekten çok zor. Bunu ben yıldan yıla değil her gün yaşıyorum. Allah annelere yardım etsin, sabır versin. 15 Temmuz büyük bir acı. Anneler için büyük bir üzüntü. 15 Temmuz herkese işlenmeli. Bütün çocuklarımız 15 Temmuz'u bilmeli. 15 Temmuz çocuklarımıza tarihlere ve kitaplara geçsin. Unutulursa ben üzülürüm. 15 Temmuz unutulmasın eğer unutulursa biz o gün ölürüz. Biz o gün gerçekten ölürüz. Hiçbir zaman unutulmasın. Unutulursa bütün şehit anneleri üzülür. Hepimiz evlat verdik bu millete bu toprağa."

"Unutulursa biz o zaman ölürüz"

Oğlunu şehit edenlere mahkemenin gereken cezaları verdiğini, karar günü çok sevindiklerini belirten Eker, "Hainler cezalarını aldı, çok sevindik. Allah onları daha beter etsin. Girdikleri delikten hiç çıkmasınlar. Aldıkları cezalar bizleri memnun etti. İçeriden çıkmalarını istemiyorum çünkü içim çok yanıyor. Allah onları yattıkları yerde beter etsin. Ceza aldıkları gün biz çok sevindik. Oğlumun mürüvvetini göremedim. Onlara karşı içimde öyle bir kin var ki onları boğmak istiyorum. Ölsünler istiyorum. 15 Temmuz büyük bir acı büyük bir üzüntü hiçbir zaman unutulmasın. Unutulursa biz o zaman ölürüz." diye gözyaşları döktü.

Aradan 3 yıl geçmiş olsa da acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu, 15 Temmuz'u her an her saat ve her dakika yaşadıklarını vurgulayan baba Nihat Eker de "Biz küçük bir bebek kaybetmedik, 41 yaşında bir delikanlıyı kaybettik. 41 yaşında devlet, millet, bayrak aşkıyla yaşayan bir evlat yetiştirmiştik bu ülkeye. Benim çocuğum o gece çok büyük bir özveriyle göğsünü siper etti. Onun anıları, hatıraları kayıtlarımızda hafızamızda. Biz onlarla yaşıyoruz. Şehitleri anıyoruz." dedi.

"Başaramasaydık Libya, Suriye gibi savaşın içindeydik"

Eker, 15 Temmuz’da büyük bir demokrasi mücadelesi verildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Batılı devletler özgürlüğümüzü elimizden almak istiyorlardı. Terör örgütlerine FETÖ de katıldı. FETÖ dediğiniz kim? Kendini imam vaiz olarak tanıtan bir kişi, devlete yön vermeye kalkıyor. Batılı devletler kullanıyor. Şu anda da savaş ortamındayız. Hala başaramadıkları için, 15 Temmuz'da ülkeyi bölemedikleri için hala savaş çığlıkları atıyorlar. Suriye’de, Libya’da halk birbirini vuruyor. Eğer biz o gece başarılı olmasaydık, eğer milletimiz bu darbeyi önleyemeseydi aynı onlar gibi ülkemizde savaş devam edecekti."

15 Temmuz'da vatan toprağı için 251 şehidin göğsünü siper ettiğini dile getiren Eker, hainlerin kendilerine kimsenin karşı gelemeyeceğini hesap ettiğini ancak milletin vatan, bayrak sevgisini hesaba katamadıklarını kaydetti.

"Ahiretleri zaten cehennemdir inşallah bu dünyada da cehennemi yaşarlar"

Baba Eker, Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için gelen ve iki polisi şehit eden 43 hainin mahkemede kanunlar çerçevesinde derslerini aldığını anlattı.

Hainlerin hapishaneden çıkamamalarını ve ömürlerini huzur içinde geçirmemelerini arzuladıklarını belirten Eker, "Ahiretleri zaten cehennemdir inşallah bu dünyada da cehennemi yaşarlar. Onlar vampir, kanı bozuk, insan ülkesini, bayrağını satar mı? Sen bu topraklarda büyüdün bu topraklar nasıl elde edildi? Bunların ülkemde ölüp toprağa gömülmesine benim gönlüm razı değil. Onların gün yüzü görmeden yaşaması gerekir. Ülkede yedikleri içtikleri haram olsun. Millet de halkım da devletim de hakkını helal etmiyor." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un hiçbir zaman unutulmaması gerektiğine ve tarihe geçtiğine dikkati çeken Eker, şunları dile getirdi:

"Nesilden nesile bunları aktaracağız. Tarihini bilmeyen millet yok olur gider. Gelen nesillere 15 Temmuz'u en iyi şekilde aktaracağız. Bu ülkede kim olursa olsun ihanet etmeye hakkı yoktur. Bu hainlere kimlik verilmemeli. Kısasa kısas uygulanmalı. Bu topraklar atalarımızdan miras."

