15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü şiirleri! En güzel 15 Temmuz şiirleri sizlerle!
15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü şiirleri yoğun olarak araştırılıyor. En güzel 15 Temmuz şiirleri haberimizin içerisinde yer alıyor. Hain darbe girişimin ardından 3 yıl geçti ve 15 Temmuz gecesi demokrasiyi savunan şehitlerimizi anmak için bu yılda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sonrasında "Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü" ilan edilmişti. 15 Temmuz bu yılda büyük bir coşku ile hatırlanacak. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar...
15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü şiirleri en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. En güzel 15 Temmuz şiirleri haberimizin içerisinde yer alıyor. 15 Temmuz 2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen hain darbe girişiminin ardından "Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü" ilan edilmişti. Çeşitli etkinliklerle kutlanan 15 Temmuz gecesi bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Bu anlamlı günde demokrasiyi savunan tüm şehitleri ve polisleri hatırlamak adına törenler düzenlenecek. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'ne dair tüm merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler..
15 TEMMUZ HAKKINDA
2016 yılının 15 Temmuz günü Fetullahçı Terör Örgütü’nün gerçekleştirmeye çalıştığı askeri darbe girişimine tüm halkın sokaklara çıkıp karşı koymasıyla başarısız olmuş ve sorumlular tutuklanmıştır. Halk darbe girişimine karşı koymaya çalışırken 248 şehit verilmiştir.
Bakanlar Kurulu'nun verdiği kararla darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden sivil, polis ve askerleri anmak için darbe girişiminin olduğu gün 15 Temmuz Demokrasi Bayramı ilan edilmiştir.
15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK VE DEMOKRASİ GÜNÜ ŞİİRLERİ!
15 TEMMUZ'DA MİLLETİN GÜCÜ
15 Temmuz 2016, saat 22 sularında,
Bir avuç satılmış köpek, boğaziçi semalarında,
Elinde benim tüfeğim,binmiş benim tankıma,
Üstüne yürüyor,ateş ediyor benim halkıma.
Derken; TRT binasını bastı darbeci asker,
Darbe bildirisini okuyor, esir spiker,
Tam ülke elden gitti gidiyor,
Başkomutan, halkı meydanlara davet ediyor.
Ey! hak sevdalısı yiğidim, sen istersin de millet durur mu?
Senin davetine icabet etmemek hiç olur mu?
Hele bir de; mevzu, memleket meselesi olunca,
Yüce Türk milletinin gücünün üstünde, güç olur mu?
Tek yürek oldu millet, bozguna uğradı cuntacı,
Zafer selaları ile inledi, ülkemin dört bir yanı,
Metin olun kardeşlerim, yerde kalmaz şehitlerimizin kanı,
İşte böyle, "ÖLÜMÜNE" kimseye vermeyiz biz bu vatanı.
Tuncay Amasyalı
15 TEMMUZ ŞEHİTLER MARŞI
Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.
Bu millet liderinin sözünden dönmez.
Türkiyem haini asla affetmez.
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Durmak yok bizlere bugünden gayrı,
Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,
Tanklara siper olan bedenler ile,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Sular uyusa da düşman uyumaz,
Bu vatan uğruna göz uyku tutmaz,
Öyle bir destan ki; hiç unutulmaz,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Ya Allah,Bismillah,Allahu Ekber,
Kahraman milletim meydanda bekler,
Kutsal bir görev bu iyi nöbetler,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Osman Ali Aydın - Yusuf Dülger
ÖLÜM BİR HEDİYEDİR
Ölüm bir hediyedir 15 Temmuz'da
Biz ölmeyi seçtik ve de yaşatmayı
Biz öldük vatan yaşasın diye
Kalan zafer güzel vatana hediye
Kim ihaneti aklına bile getirebilir artık
Gördü 7 cihan Türk'ün gücünü
Ne kadar hain varsa hepsini çöpe attık
Kalmadı hiç aldık tüm şehitlerin öcünü.
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ
Bir çağ idi geldi geçti 15 temmuz
Kazındı hafızalarımıza
Milletimin cesurlukları
Kimi panzerin önüne yattı
Kimi kurşunlara siper etti gövdesini
Başaramadı darbeciler gayesini
Dünya gördü Türk'ün cesaretini
Kabul etmez kimsenin esaretini
Tank da silah da hiç bir şey durduramaz
İnanmış Türk Milletini
Asla Korkutamaz
15 TEMMUZ
Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi
Yine bir tarih yazdın dünya bunun şahidi
Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi
Can verdin vatan için yoktu bunun ötesi
O nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedel
Ölüm bile vız geldi, utandı senden ecel
Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü
Yeniden dile geldi Çanakkale türküsü
Seninle nöbette bak bu ülkenin tamamı
İşte böyle kutlanır demokrasi bayramı
Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağın
Ey şehit oğlu şehit önderisin her çağın
Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne
Bak adını nakşettik gönlümüzün büstüne
Şehitler asla ölmez ölümsüz her biriniz
Bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz.
Ahmet Selçuk İlkan
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