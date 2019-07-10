15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü şiirleri! En güzel 15 Temmuz şiirleri sizlerle!

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü şiirleri en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. En güzel 15 Temmuz şiirleri haberimizin içerisinde yer alıyor. 15 Temmuz 2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen hain darbe girişiminin ardından "Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü" ilan edilmişti. Çeşitli etkinliklerle kutlanan 15 Temmuz gecesi bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Bu anlamlı günde demokrasiyi savunan tüm şehitleri ve polisleri hatırlamak adına törenler düzenlenecek. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'ne dair tüm merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler..

15 TEMMUZ HAKKINDA

2016 yılının 15 Temmuz günü Fetullahçı Terör Örgütü’nün gerçekleştirmeye çalıştığı askeri darbe girişimine tüm halkın sokaklara çıkıp karşı koymasıyla başarısız olmuş ve sorumlular tutuklanmıştır. Halk darbe girişimine karşı koymaya çalışırken 248 şehit verilmiştir.

Bakanlar Kurulu'nun verdiği kararla darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden sivil, polis ve askerleri anmak için darbe girişiminin olduğu gün 15 Temmuz Demokrasi Bayramı ilan edilmiştir.

15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK VE DEMOKRASİ GÜNÜ ŞİİRLERİ!



15 TEMMUZ'DA MİLLETİN GÜCÜ

15 Temmuz 2016, saat 22 sularında,

Bir avuç satılmış köpek, boğaziçi semalarında,

Elinde benim tüfeğim,binmiş benim tankıma,

Üstüne yürüyor,ateş ediyor benim halkıma.

Derken; TRT binasını bastı darbeci asker,

Darbe bildirisini okuyor, esir spiker,

Tam ülke elden gitti gidiyor,

Başkomutan, halkı meydanlara davet ediyor.

Ey! hak sevdalısı yiğidim, sen istersin de millet durur mu?

Senin davetine icabet etmemek hiç olur mu?

Hele bir de; mevzu, memleket meselesi olunca,

Yüce Türk milletinin gücünün üstünde, güç olur mu?

Tek yürek oldu millet, bozguna uğradı cuntacı,

Zafer selaları ile inledi, ülkemin dört bir yanı,

Metin olun kardeşlerim, yerde kalmaz şehitlerimizin kanı,

İşte böyle, "ÖLÜMÜNE" kimseye vermeyiz biz bu vatanı.

Tuncay Amasyalı

15 TEMMUZ ŞEHİTLER MARŞI

Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.

Bu millet liderinin sözünden dönmez.

Türkiyem haini asla affetmez.

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Durmak yok bizlere bugünden gayrı,

Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,

Tanklara siper olan bedenler ile,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Sular uyusa da düşman uyumaz,

Bu vatan uğruna göz uyku tutmaz,

Öyle bir destan ki; hiç unutulmaz,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Ya Allah,Bismillah,Allahu Ekber,

Kahraman milletim meydanda bekler,

Kutsal bir görev bu iyi nöbetler,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Osman Ali Aydın - Yusuf Dülger

ÖLÜM BİR HEDİYEDİR

Ölüm bir hediyedir 15 Temmuz'da

Biz ölmeyi seçtik ve de yaşatmayı

Biz öldük vatan yaşasın diye

Kalan zafer güzel vatana hediye

Kim ihaneti aklına bile getirebilir artık

Gördü 7 cihan Türk'ün gücünü

Ne kadar hain varsa hepsini çöpe attık

Kalmadı hiç aldık tüm şehitlerin öcünü.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

Bir çağ idi geldi geçti 15 temmuz

Kazındı hafızalarımıza

Milletimin cesurlukları

Kimi panzerin önüne yattı

Kimi kurşunlara siper etti gövdesini

Başaramadı darbeciler gayesini

Dünya gördü Türk'ün cesaretini

Kabul etmez kimsenin esaretini

Tank da silah da hiç bir şey durduramaz

İnanmış Türk Milletini

Asla Korkutamaz

15 TEMMUZ

Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi

Yine bir tarih yazdın dünya bunun şahidi

Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi

Can verdin vatan için yoktu bunun ötesi

O nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedel

Ölüm bile vız geldi, utandı senden ecel

Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü

Yeniden dile geldi Çanakkale türküsü

Seninle nöbette bak bu ülkenin tamamı

İşte böyle kutlanır demokrasi bayramı

Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağın

Ey şehit oğlu şehit önderisin her çağın

Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne

Bak adını nakşettik gönlümüzün büstüne

Şehitler asla ölmez ölümsüz her biriniz

Bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz.

Ahmet Selçuk İlkan