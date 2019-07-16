15 Temmuz işgal girişimi gecesi Büyükada'daki sır toplantıya katılan Paralel Devlet Yapılanması'nın davasına devam edildi

Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı dava, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Taner Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 3 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, bir önceki celse alınan ara karar gereği beklenen esasa ilişkin mütalaanın duruşma savcısının tayininin çıkması nedeniyle hazır olmadığını söyledi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için süre istedi.

Duruşmada söz alan Taner Kılıç'ın avukatı, müvekkilinin cep telefonunda ByLock olmadığı, yüklenmediği ya da yüklenip silinmediğine ilişkin dava dosyasında raporlar olduğunu söyledi. Mahkemenin, müvekkiline ilişkin cep telefonunun fabrika ayarlarına döndürülüp döndürülmediğinin tespiti için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden rapor istediğini ancak mevcut raporlardan dolayı yeni bir rapora ihtiyaç olmadığını kaydeden sanık avukatı, mahkemenin bu ara karardan dönmesini istedi.

Taleplere ilişkin ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmetti.

Sanık Kılıç hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğünden beklenen raporun akıbetinin sorulmasına karar veren heyet, duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.

İddianameden

Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin hazırlanan iddianamede, Ali Ghravi, Günal Kurşun, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser, İlknur Üstün, Muhammet Şeyhmus Özbekli, Nalan Erkem, Nejat Taştan, Özlem Dalkıran, Peter Frank Steudtner, Taner Kılıç ile Veli Acu, "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, Taner Kılıç hakkında, "silahlı terör örgütü FETÖ üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, diğer sanıklar hakkında ise "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 5 yıldan onar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, Kılıç'ın Büyükada'daki toplantıyı organize ettiği ancak FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı gerekçesiyle İzmir'de gözaltına alınınca toplantıya katılamadığı ifade ediliyor.

AA