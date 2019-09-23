15 Temmuz ile ilgili yeni soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi askeri birlikler dışına askeri mühimmatı çıkararak darbe girişiminde kullanan birlik komutanları hakkında, "Milli müdafaa vasıtalarını kasten tahrip" suçundan soruşturma başlattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında TSK envanterindeki araç, silah mühimmat ve sair harp malzemesini tahsis ve tedarik etmek amacın aykırı bir biçimde askeri hizmet dışı bir nedenle kışla dışına çıkarılmasını ve darbe girişiminde kullanılması talimatını veren birlik komutanları ile talimatı yerine getiren birlik personelleri hakkında “milli müdafaa vasıtalarını kasten tahrip” suçundan soruşturma başlattı.

(İHA)