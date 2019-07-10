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10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:04:43 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:55:07

15 Temmuz ihanet gecesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte vatandaşın şanlı direnişi...

Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz alçak darbe girişimine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 8 saat 23 dakika süren darbe girişimini püskürten halkın şanlı direnişini gözler önüne seren kayıtlarda mahşer yerine dönen köprüden de görüntüler yer alıyor.

İlk kez ortaya çıkan 15 Temmuz'a ait görüntüler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ihanet girişimine karşı halkın şanlı direnişini gözler önüne seriyor.

AA'nın ulaştığı 15 Temmuz gecesine ait görüntüler, darbeci askerlerin köprüye geldikleri saat 21.52'den, teslim oldukları saat 06.15'e kadar geçen 8 saat 23 dakikalık sürede yaşananları, tüm şeffaflığıyla ortaya koyuyor.
 

 

İLK KEZ ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLER

İlk kez ortaya çıkan görüntülerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasının en rütbeli sanıklarından biri olan ve otuz beş kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 bin 323 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Yarbay Turgay Ödemiş komutasındaki darbeci askerler, 21.52'de köprüye geliyor.

Aynı davada otuz beş kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 bin 343 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Binbaşı Ahmet Taştan da saat 21.56 sıralarında, komutasındaki askerlerle, trafik yoğunluğu nedeniyle askeri araçtan inerek yaya olarak yolu kapatan askerlere katılıyor.

Darbeci askerler, o tarihteki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametini tek yönlü trafiğe kapatıyor.

Darbeci askerlerin trafik akışını durdurması nedeniyle, köprüde uzun araç kuyrukları oluşuyor. O saatlerde henüz ne olduğundan habersiz olan vatandaşlar için belirsiz bir bekleyiş başlıyor.

Vatandaşlar, köprüde ne olduğunu anlamak için bir süre sonra araçlarından inerek, eli silahlı askerlerin yanına gidiyor. Darbeci askerler, "Askerin yönetime el koyduğunu" söyleyerek vatandaşları köprüden uzaklaştırıyor.

Köprünün darbeci askerlerce kapatıldığı istikametteki araç yoğunluğunun sona ermesinin ardından, aynı noktaya bir jandarma minibüsü ile çakarlı bir otomobil geliyor.

Jandarma minibüsü bir süre burada beklemeye devam ederken, çakarlı otomobil ise trafiğin aktığı yan şeride geçiyor. İçindeki kişiler otomobilden indikten sonra trafiğin kapandığı noktada beklemeye devam ediyor.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Maltepe'deki General Nurettin Baransel Kışlası'ndan çıkan tank ve zırhlılar, bir süre sonra da Yalova Hava Meydan Komutanlığı'nda kampta olan öğrenciler de köprüdeki askerlere katılıyor.

DARBEYE KARŞI DİRENİŞTE DEV BAYRAK

Köprünün darbeci askerlerce kapatılan bu bölümü bir süre sonra karanlığa bürünüyor.

Bu sırada güvenlik kamerası görüntülerine motosikletli bir kişi yansıyor. Aynı kişi, motosikletinin arka çantasından büyük bir Türk Bayrağı çıkarıyor.

Trafiğin aktığı istikametten gelen bir başka kişi de aracını yol kenarına park ederek, motosikletli vatandaşın yanına gidiyor.

Vatan için darbecilere karşı dimdik ayakta durduklarını göstermek isteyen bu iki kişi, büyük bir Türk bayrağını eli silahlı askerlere karşı dalgalandırıyor.

VATANDAŞLAR KÖPRÜYE AKIN ETTİ

FETÖ'nün hain bir darbe girişiminde bulunduğunun anlaşılması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sokaklara çıkın" çağrısını duyan vatandaşlar, işgal altındaki köprüye akın ediyor.

Bir taraftan köprüye giden çevre yolları iş makineleriyle kapatılıyor. Kalabalık vatandaş gruplarının E-5'teki ilerleyişi de güvenlik kameralarınca kaydediliyor.

Adeta tek vücut olan vatandaşlar, köprü üzerinde eli silahlı darbeci askerlerle karşı karşıya geliyor.

Vatandaşlar, korunmak için zaman zaman köprüdeki gişeleri ve itfaiye araçlarını kendilerine siper ediyor.

Darbeci komutanın "vur" emrini vermesinin ardından hainlerin kurşunlarıyla yaralanan vatandaşlar,
diğer vatandaşlar tarafından taşınarak hastaneye gönderiliyor.

KÖPRÜ MAHŞER YERİNE DÖNDÜ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, mahşeri bir kalabalığın yaşandığı Boğaziçi Köprüsü'nde darbeci askerlerin gözlerini kırpmadan, Türk bayrağını dalgalandıran vatandaşları hedef aldığı görülüyor.

Boğaziçi Köprüsü'nde Söğütlüçeşme istikametindeki metrobüs durağında bekleyen vatandaşlar, sabah saatlerinde darbeci askerlerin top atışı sonucu bacaklarından ağır yaralanıyor.

Yaralılara ilk müdahale, çevredeki vatandaşlar tarafından yapılıyor. Daha sonra sedye ile ağır yaralı vatandaşlar, kana bulanan duraktan götürülüyor.

Aralarında Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın motosikletli eskort timinin başı olarak görev yapan polis memuru Kemal Tosun'un da yer aldığı toplam 34 kişi Boğaziçi Köprüsü'nde şehit düşerken, 318 kişi de gazi oluyor.

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