15 Temmuz için iletişim seferberliği
İletişim Başkanlığı koordinesinde yurtiçi ve yurtdışında 1500'e yakın program ve proje gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelge doğrultusunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurt geneli ve yurt dışında düzenlenen anma programlarının koordinasyon görevi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na verildi.
THE NETWORK BELGESELİ
Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle yapılan koordinasyon toplantılarının ardından ilk olarak, anma programları ve projelerin, 15 Temmuz ruhuna uygun gerçekleştirilebilmesi için “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Strateji Belgesi” hazırlandı. Bu kapsamda bakanlıklar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşlarıyla üniversiteler 15 Temmuz ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında 1500'e yakın program ve proje gerçekleştirdi. TRT World tarafından hazırlanan, FETÖ'nün karanlık ve kanlı yüzünü ortaya koyan The Network belgeseli, İletişim Başkanlığı işbirliğiyle dünyayı dolaştı.
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