15 Temmuz dayanışması

Turkcell, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde, demokrasi mücadelesi veren kahramanları bir kez daha hatırlayarak Türkiye’ye gönülden bağlılığını gösteriyor. Türkiye’nin Turkcell’i, bugüne kadar ülkesi için canını veren şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz için yeni bir destek kampanyası başlattı. Turkcell’li olan tüm şehit eş ve çocuklarıyla gazilerin 15 Temmuz’dan itibaren 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da kapsayacak şekilde iki aylık tarife ücretini Turkcell karşılıyor.

‘HER ZAMAN YANLARIYDAYIZ’

Şirket olarak her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduklarının altını çizen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Tarihimizin en büyük ihanet hareketinin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesinde en hızlı hareket eden şirketlerden birisi olarak ülkemize, demokrasiye ve birbirimize bağlılığımızı açıkça ortaya koymuştuk. Bu bağlamda ülkesine ve demokrasisine sahip çıkan halkımızın birbirleriyle haberleşmesi için ‘Acil Durum Paketi’ hazırlamıştık. Aradan geçen sürede Türkiye’nin Turkcell’i olarak, ülkemize her alanda değer katmak ve insanımıza layık olduğu hizmeti sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Bu vesileyle ülkemiz için can veren tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle bir kez daha anıyoruz” dedi.

TARİFELERDE BÜYÜK İNDİRİM

Turkcell Sosyal Destek Kampanyası’yla da şehit eş ve çocuklarının, gazilerin yanında duruyor. Faturalı tüm tarifelerde yüzde 25 indirim ve faturasız tüm tarifelerin paketlerinde yüzde 25 daha fazla kullanım sağlıyor. Tüm bunlar için ilgili durumları gösterir rapor veya kimlikle başvurmak yeterli oluyor. Daha detaylı bilgiye www.turkcell.com.tr/kampanyalar/diger-kampanyalarimiz/sosyal-destek-kampanyasi adresinden erişmek mümkün.