  • Bist 100
    118664
  • Dolar
    5,8778
  • Euro
    6,5392
  • Altın
    295,0730
İstanbul
7 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türk mühendislerin ürettiği radara yakalanmayan yeni SAT botu DZKK'ya teslim edildi Türk mühendislerin ürettiği radara yakalanmayan yeni SAT botu DZKK'ya teslim edildi
Görme engelli santral memuru azmiyle örnek oluyor Görme engelli santral memuru azmiyle örnek oluyor
Minyatür tavuk 'İspenç' yerli ırk olarak tescillenecek! Minyatür tavuk 'İspenç' yerli ırk olarak tescillenecek!
Antalya'da yüzüne demir çubuk saplanan genç, itfaiye ekibiyle ameliyat edildi Antalya'da yüzüne demir çubuk saplanan genç, itfaiye ekibiyle ameliyat edildi
'Yaşamaz' denilen Ömer bebek yaşam savaşını kazandı 'Yaşamaz' denilen Ömer bebek yaşam savaşını kazandı
Sokakta yaralı bulunan kedi "Miço" artık "emniyet"te Sokakta yaralı bulunan kedi "Miço" artık "emniyet"te
İmamoğlu'nun durdurduğu proje için Başkan Erdoğan talimat verdi: Biz yapacağız! İmamoğlu'nun durdurduğu proje için Başkan Erdoğan talimat verdi: Biz yapacağız!
AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre Bingöl'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre Bingöl'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Esed rejiminin bombaları yatağa mahkum etti Esed rejiminin bombaları yatağa mahkum etti
İzzet Yıldızhan'ın annesi tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybetti İzzet Yıldızhan'ın annesi tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybetti
15 Temmuz darbe girişimine 'tiyatro' diyen CHP'den FETÖ'nün siyasi ayağı için önerge! 15 Temmuz darbe girişimine 'tiyatro' diyen CHP'den FETÖ'nün siyasi ayağı için önerge!
Türkiye'nin otomobili taklit edilemeyecek! Türkiye'nin Otomobili prototipiyle tescil yolunda Türkiye'nin otomobili taklit edilemeyecek! Türkiye'nin Otomobili prototipiyle tescil yolunda
Aydın'da ocak ayında deniz keyfi Aydın'da ocak ayında deniz keyfi
Dünyayı bisikletle en hızlı turlayan kadın Alman Juliana Buhring, İstanbul'a geldi Dünyayı bisikletle en hızlı turlayan kadın Alman Juliana Buhring, İstanbul'a geldi
Görme engelliler farkındalık için yürüdü Görme engelliler farkındalık için yürüdü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü
MSB'den Libya'daki ateşkesle ilgili açıklama MSB'den Libya'daki ateşkesle ilgili açıklama
Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren kardeşi Yeşim Erbil: Şu an yoğun bakımda, son olay ağır bir kaçış sendromu ile ilgili Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren kardeşi Yeşim Erbil: Şu an yoğun bakımda, son olay ağır bir kaçış sendromu ile ilgili
'Narenciyenin gen merkezi'nde görsel şölen 'Narenciyenin gen merkezi'nde görsel şölen
'Kar kenti'nin çocukları 2 bin 800 rakımda kayak öğreniyor 'Kar kenti'nin çocukları 2 bin 800 rakımda kayak öğreniyor
Engelini unutup bedensel engellilere 'umut' oldu Engelini unutup bedensel engellilere 'umut' oldu
Filenin Sultanları finalde Almanya ile karşılaşacak Filenin Sultanları finalde Almanya ile karşılaşacak
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısı düzenleyecek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısı düzenleyecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Ocak 2020 Pazar 13:11:25 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 13:16:54

15 Temmuz darbe girişimine 'tiyatro' diyen CHP'den FETÖ'nün siyasi ayağı için önerge!

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine 'tiyatro' diyen CHP, Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığı'na FETÖ/PDY'nin siyasi ayağının ortaya çıkarılması için araştırma önergesi verdi.

17-25 Aralık sürecinden bu yana FETÖ'nün hedeflerine doğrudan ya da dolaylı olarak hizmet eden çıkış, açıklama ve tavırlarıyla dikkat ve tepki çeken CHP'de Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığı'na FETÖ/PDY'nin siyasi ayağının ortaya çıkarılması için araştırma önergesi sunuldu

CHP grup başkanvekilleri tarafından sunulan araştırma önergesinde, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da karşı karşıya kaldığı darbe girişimiyle ilgili olarak, FETÖ'nün örgüt yapılanmasının karanlıkta bırakılmaması, ticari, askeri, yargı, emniyet ve diğer tüm ayaklarıyla birlikte siyasi ayağının da açığa çıkarılması için bir araştırma komisyonu talep edildi.

FETÖ UNSURLARINA AÇIKTAN DESTEL VERMİŞLERDİ

Fetullahçı terör örgütünün kendini açık etmeye ve milli iradeye birbiri ardına darbe girişimlerinde bulunmaya başladığı 7 Şubat ve 17-25 Aralık sürecinden bu yana örgüte ve örgütün medya, ekonomi gibi alanlardaki yapılanmalarına yönelik atılan adımlara karşı çıkan, medya ayağı kapatılırken "Basın özgürlüğü" , dershaneleri kapatılırken "Eğitim hakkı" , bankaları, finansörleri kapatılırken "Ekonomiye, girişimciliğe darbe" diyen CHP'nin yıllar sonra böyle bir önerge ile gündeme gelmesi tuhaf bulundu.

KOMİSYON ZATEN KURULDU

Diğer yandan CHP'li vekillerin talep ettiği komisyon TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi partinin ortak önergesiyle 26 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı terör örgütünün faaliyetlerinin araştırılması amacıyla zaten kurulmuştu.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ