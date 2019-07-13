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13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:07:54 | Son Güncelleme: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:25:48

15 Temmuz cengaverleri kara geceyi anlattı: Öleceksek bir kere öleceğiz, adam gibi öleceğiz

Siirt'te FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde zırhlı araca çıkarak darbecilere direnen Hüseyin Çivi, "Öleceksek bir kere öleceğiz, adam gibi öleceğiz" dedi. Sinan Gül, "Bir daha olsa tereddüt etmeden yine meydana çıkarım" ifadelerini kullandı.

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da darbe girişiminin tanıklarından Hüseyin Çivi (43) ve Sinan Gül (32), o geceyi anlattı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini ablukaya alan darbecilere karşı zırhlı araca çıkarak direnen Çivi, 15 Temmuz'da ölümü göze alarak meydana indiğini söyledi.

Darbe girişimini evde duyar duymaz AK Parti İl binası önüne, oradan da Siirt Valiliği önüne geçtiğini anımsatan Çivi, darbe girişiminde bulunan askerlerin Valilik binasını abluka altına aldığını belirtti.

"Söz konusu vatandı"

Valilik bahçesine girmeye çalışan zırhlı araçlarını önünü beton bariyerlerle kesmeye çalıştıklarını ifade eden Çivi, şöyle devam etti:

"Araçlardan biri beni savurdu ve dikenli tellerin üzerine düştüm. O esnada havaya ateş açmaya başladılar. Ben de Valiliğin hemen önünde bulunan aracın üzerine çıkarak hem bağırıyor hem de bayrak sallıyordum. Kim varsa gelsin, silah sıkıldığında 'kaçmayın' diye bağırdım. Askerler beni aşağıya indirmeye çalışırken onlara 'ölümden korkmuyorum', 'öldürecekseniz öldürün' diye bağırdım. Söz konusu vatandı."

15 Temmuz Demokrasi Meydanının kendisi için özel bir anlam ifade ettiğini, meydana her geldiğinde gözlerinin dolduğunu belirten Çivi, dış güçlerin kirli oyunu olan darbe girişimine izin vermediklerini dile getirdi.

"Allah o geceyi bir daha yaşatmasın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'meydanlara inin' çağrısı üzerine Türkiye'de olduğu gibi şehrimizde de hainlerin karşısına dikildik." diyen Çivi, eski Valilik binası önüne her geldiğimde 15 Temmuz gecesinin zihninde canlandığını, gözlerinin dolduğunu kaydetti.

Çivi, şöyle devam etti:

"Biz o gece kefenimiz giydik geldik. Şayet Allah korusun bir daha böyle bir kalkışma olursa yine hiç çekinmeden sokağa ineriz. FETÖ darbe kalkışması dış ülkelerin kirli bir oyunuydu, biz bunun farkındayız, millet bunu biliyor. Hiçbir zaman çekinmedik ne mermiden ne toptan. Öleceksek bir kere öleceğiz, adam gibi öleceğiz. Allah o geceyi bu millete bir daha yaşatmasın." 

"Babam 'bize meydana inmek düşer' dedi"

Darbe girişimi sırasında Valiliği ablukaya alan askerlere direnenlerden Gül de zırhlı araca çıkarak havaya ateş açan askerlere engel olamaya çalıştığını aktardı.

Darbe girişimini evde kitap okuduğum sırada öğrendiğini belirten Gül, "Babam 'bize meydana inmek düşer' dedi. Hemen vakit kaybetmeden AK Parti İl binasının önüne geldik." ifadelerini kullanan Gül, o esnada Valilik binasının askerler tarafından ablukaya alındığı haberini aldıklarını söyledi.

Toplanan kalabalıkla Valilik önüne geçtiklerini bildiren Gül, şöyle konuştu:

"Vardığımızda olayın ciddiyetini daha da kavradık. Askerler her yeri tutmuştu, havaya ateş açıyordu. Valilik binasına girmeye çalışan askerlere engel olmaya çalışıyorduk. Ben bu esnada zırhlı aracın üzerine çıkarak, meydana ses vermeye çalıştım. Askerler sonra bizi bir sağa bir sola yatırmaya başladılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı sokağa davet etmesiyle meydan dolmuştu." 

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın demokrasinin taçlandığı günü ifade ettiğini aktaran Gül, "Bir daha olsa tereddüt etmeden yine meydana çıkarım. Bu meydan bizim için çok önemli bir anlamı var, demokrasinin taçlandığı günüdür. Vatansever insanların sokağa çıkarak vatanına sahip çıktığı gündür. 15 Temmuz, emperyalist güçlerin destek verdiği alçaklara karşı onurlu bir demokrasi destanı yazdığımız gündür." dedi.

AA

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