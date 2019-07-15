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15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:22:11 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:51:06

15 Temmuz anketinde çarpıcı sonuç! O rakam yüzde 7,4 arttı...

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden geçen üç yılın ardından yapılan anket, Türk halkının sokağa çıkmaya hazır olduğunu ortaya koydu. 2 bin 426 kişiyle görüşülerek hazırlanan ankette, "Tekrar bir darbe girişimi olursa sokağa çıkar mısınız" sorusuna vatandaşların yüzde 77,4’ü "Evet çıkarım" karşılığını verdi. "Sizce Türkiye’de darbe tehlikesi var mı?" sorusuna vatandaşların yüzde 30,2’si "Evet" cevabını verdi. Bu oran 2018 yılında yüzde 22,8’di. Darbe tehlikesine dikkat çekenlerin oranındaki artış dikkat çekiyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden geçen üç yılın ardından yapılan anket, Türk halkının sokağa çıkmaya hazır olduğunu ortaya koydu. 

Areda Araştırma tarafından yapılan ve 2 bin 426 kişinin katıldığı ankete göre, vatandaşlar arasında yeni bir darbe tehlikesinin halen gündemde olduğunu düşünenler bulunuyor. ''Türkiye'de hala bir darbe tehlikesi var mı?'' sorusuna vatandaşların yüzde 30,2'si 'evet' cevabı verdi. Yüzde 43,5'lük kesim 'hayır' derken yüzde 17,4'lük kesim de fikri olmadığını belirtti. 2018 yılında ise vatandaşların yüzde 22,8'i darbe tehlikesinin olduğunu düşünüyordu.

ASIL FAİLLER YAKALANMADI

Türk halkı, darbe girişiminde yer alan asıl faillerin ise yakalanmadığına inanıyor. Vatandaşların yüzde 40,3'ü ''15 Temmuz darbe girİşiminin asıl failleri sizce yakalandı mı?'' sorusuna 'hayır' cevabını verdi. Ankete katılanların yüzde 30,6'sı 'kısmen', yüzde 12,8'i ise 'evet' dedi.

OHAL'DE MAĞDUR YOK

Ankete katılanlar OHAL sürecinde insanların mağdur edilmediğini, oluşturulmak istenilen algının gerçeği yansıtmadığını düşünüyor. ''Darbe girişimi sonrası OHAL sürecinde insanların mağdur edildiğini düşünüyor musunuz?'' sorusuna vatandaşların yüzde 46,6'sı 'hayır' derken, yüzde 19,2'lik kesim 'evet', yüzde 22,6'lık kesim de 'kısmen' cevabını verdi. 

DAHA ÇOK CEZA VERİLMELİ

15 Temmuz sonrası FETÖ ile mücadelenin yeterli olup olmadığı vatandaşlar tarafından değerlendirildi. 2018 yılında yapılan ankette vatandaşlarını yüzde 67,3’ü mücadeleyi yeterli bulurken, 2019 yılındaki ankette bu oran yüzde 59,4’e geriledi. Vatandaşların yüzde 36,6’sı mücadeleyi yetersiz bulduğunu belirtiyor. Darbe girişimine katılan kişilere verilen cezalar, vatandaşlar tarafından yeterli bulunmadı. Vatandaşların yüzde 63,6’sı darbecilere verilen cezaların yetersiz olduğunu ve daha fazla ceza verilmesi gerektiğini belirtti. 

YÜZDE 77,4 SOKAĞA ÇIKAR

Yeni bir darbe girişimi olması halinde vatandaşların sokağa çıkmaya hazır olduğu da ankette ortaya çıktı. 2018 yılında ''Tekrar bir darbe girişimi olsa sokağa çıkar mısınız?'' sorusuna vatandaşların yüzde 74,6'sı çıkarız cevabını verdi. 2019 yılında yapılan araştırmada ise bu rakamın yüzde 77,4’ye çıktığı görüldü. 

DENEYİM KAZANILDI

Anketin değerlendirme kısmında devlet karar vericilerinin, FETÖ ile mücadelede deneyim kazandığı ifade edildi. FETÖ ile mücadelede her geçen gün yeni operasyonların yapıldığı, FETÖ davalarının sonuçlandığı ve kişilere verilecek olan cezaların netleştiğine yer verildi. 

ÖRGÜT TABANI ZAYIFLADI 

Ankette, temmuz 2018’de yayınlanan araştırma verileri kıyaslandığında 2019 yılı verilerine göre farklılıkların olduğu belirlendi. FETÖ’nün önde gelen isimlerinin yurt dışına kaçtığına ilişkin yapılan haberlerin ardından asıl faillerin cezalandırılmadığı algısının ortaya çıktığı görüldü. Yine, yurt dışında lüks yaşantı içindeki terör örgütü üyeleri ve yurt dışı operasyonlarıyla yakalanan örgüt üyelerinin haberlerinin yayınlanmasının, örgüt tabanının zayıflamasında faydalı olduğu söylendi. Aradan geçen 3 senede demokrasilerin gereği olan halkın sisteme sahip çıkışı refleksinin, bu konudaki doğal hassasiyetin ve bilinç düzeyinin artış gösterdiği tespit edildi.

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