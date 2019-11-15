15 Kasım Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim'de kim birinci oldu? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Gündüz kuşağında ilgi ile takip edilen Temizlik Benim İşim programında haftada 5 yarışmacı 5 kirli evi temizliyor. En iyi temizliği yapan ve yarışmacılar ile sunucu Kadir'den en yüksek puanı alan haftanın birincisi oluyor. Cuma günleri haftanın finalinin yapıldığı programda gün sonunda büyük ödül de sahibini buluyor. 15 Kasım Temizlik Benim İşim hafta birincisi ve puan durumu gibi bilgiler haberimizde yer alıyor.

15 KASIM TEMİZLİK BENİM İŞİM'DE BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Verilen puanların adaletsiz olduğunu ve temizliğe verilmediğini açıklayan Kadir, hafta boyunca yarışmacıların birbirlerine verdiği puanları iptal etti. Birinci Kadir'in puanları ile belirlendi. Haftanın sonunusu 6 puan alarak Gözde ve Yasemin oldu. Birinciliği iki yarışmacı paylaştı. 15 Kasım Temizlik Benim İşim'de haftanın birincisi 8 puan alarak Hülya ve Gülfer oldu. Sevgi ise 7 puan aldı.

TEMİZLİK BENİM İŞİM 14 KASIM PERŞEMBE PUAN DURUMU

Temizlik Benim İşim 14 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlanan bölümde yarışan isim Yasemin Hanım oldu. Yasemin hanımın arkadaşlarından aldığı toplam puan ise 6 oldu. İşte Yasemin hanıma verilen puanlar:

Gülfer 2 puan

Hülya 1 puan

Gözde 2 puan

Sevgi 1 puan

TEMİZLİK BENİM İŞİM KADİR KİM?

Geçen yıl TLC'de Temizlik Avcıları programıyla ünlenen Kadir yeni sezonda Temizlik Benim İşim adlı yarışmanın sunuculuğunu yapıyor. 19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.

Çaya oldukça düşkün olan Kadir Ezildi yeni programıyla son zamanların yükselen ekran yıldızlarından biri olacak gibi görünüyor.