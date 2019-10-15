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15 Ekim 2019 Salı 17:31:57 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 17:33:56

15 Ekim Reyting sonuçları açıklandı mı? Kadın, EDHO, Masterchef kim birinci?

15 Ekim Reyting sonuçları açıklandı mı? Kadın, EDHO, Masterchef kim birinci? sorularının yanıtı merak ediliyor. Reyting sonuçları, izleyiciler tarafından güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programlardan kimin birinci olduğunu merak ediyor. 15 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Salı akşamları Fox TV’de Kadın, TV 8’de MasterChef, ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, TRT 1’de Kalk Gidelim ekranlara geliyor. Bu akşam yayınlanacak Kadın, EDHO, Masterchef kim birinci olacak? reyting sonuçları açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak..

Reyting sonuçları yoğun ilgi gören konular arasında yer alıyor. İzleyiciler "15 Ekim Reyting sonuçları açıklandı mı? Kadın, EDHO, Masterchef kim birinci?" sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. İzleyiciler bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programlardan kimin birinci olduğunu öğrenmek istiyor. 15 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı güncel olarak araştırılıyor. Bu akşam Fox TV’de Kadın, TV 8’de MasterChef, ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, TRT 1’de Kalk Gidelim ekranlara geliyor. Bu akşam yayınlanacak Kadın, EDHO, Masterchef kim birinci olacak? reyting sonuçları açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

15 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 15 Ekim reyting sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

İŞTE GEÇEN HAFTNIN REYTİNG SONUÇLARI

8 Ekim Salı reyting sonuçları geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. Total Kadın dizisi 21.1 Share alarak birinci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 20.26 Share alarak ikinci,  Kadın Özet 13.47 Share alarak dördüncü oldu.

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