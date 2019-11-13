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13 Kasım 2019 Çarşamba 14:43:50 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 14:45:50

14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedir? 14 Kasım Dünya Diyabet Günü ile ilgili sözler haberimizde

14 Kasım Dünya Diyabet Günü olarak kutlanıyor. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedir? sorularının yanıtı gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Diyabet, vücudunuzun da pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği insulin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması durumun da gelişen ve ömür boyu süren bir hastalık oluyor. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü ile ilgili merak edilen detaylar ile 14 Kasım Dünya Diyabet Günü ile ilgili sözler haberimiz içerisinde yer alıyor..

14 Kasım Dünya Diyabet Günü oluyor. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedir? sorularının yanıtı gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Diyabet, vücudunuzunda pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği insulin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması durumun da gelişen ve ömür boyu süren bir hastalık oluyor. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

DÜNYA DİYABET GÜNÜ NEDİR?

14 Kasım Dünya Diyabet Günü olarak kutlanıyor. Her yıl belirlenen 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nün 2018-2019 yılları teması ‘Diyabet ve Aile' dir.  Bu yılki kampanyanın  aile temasının seçilmesinin amacı; diyabetin aile üzerindeki etkisi konusunda farkındalık yaratmak ve bu hastalıktan etkilenen aileleri desteklemektir.Her yıl belirlenen 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nün 2018-2019 yılları teması ‘Diyabet ve Aile' dir.  Bu yılki kampanyanın  aile temasının seçilmesinin amacı; diyabetin aile üzerindeki etkisi konusunda farkındalık yaratmak ve bu hastalıktan etkilenen aileleri desteklemektir.

DİYABET VE AİLE

Dünya Diyabet Günü 2018 ve 2019 yılları teması Diyabet ve Aile’dir.

Uluslararası Diyabet Federasyonu bu iki yıllık temayı diyabet ile ilgili mevcut stratejik planları en iyi şekilde sürdürmek ve diyabet kampanyasına ilişkin planlama, geliştirme, katılım ve tanıtımı kolaylaştırmak için seçmiştir.

Bu yılki kampanyanın  aile temasının seçilmesinin amacı; 
-Diyabetin aile üzerindeki etkisi konusunda farkındalık yaratmak ve bu hastalıktan etkilenen aileleri desteklemek,
-Diyabetin yönetimi, bakımı, önlenmesi ve eğitiminde ailenin rolünü desteklemektir.

Günümüzde 425 milyondan fazla insan diyabetle yaşamaktadır. Bu bireylerin çoğu; düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam ortamlarının teşvik edilmesi yoluyla hastalığa yakalanma riskinin büyük oranda önlenebilir olduğu Tip 2 diyabetli bireylerdir.

Ailelerin, Tip 2 diyabet için değiştirilebilir risk faktörlerini önlemede kilit rolü vardır ve sağlıklı bir yaşam tarzını yaşamak için eğitim, kaynaklar ve uygun ortamlarla desteklenmelidirler.

Hala diyabetle yaşayan 2 kişiden 1 ‘i tanı almamıştır ve bu bireylerin çoğu Tip 2 diyabetlidir. Diyabetin komplikasyonlarını önlemek ve sağlıklı sonuçlara ulaşmak için erken tanı ve tedavi önemlidir. Tüm aileler diyabet hastalığından potansiyel olarak etkilenmektedir ve bu nedenle her tür diyabet için belirti, semptom ve risk faktörleri hakkında farkındalık erken teşhis etmede hayati öneme sahiptir.

Ayrıca diyabet bireyler ve aile için pahalı olabilmektedir. Birçok ülkede, insülin enjeksiyonu ve günlük izlemenin maliyeti, bir ailenin ortalama gelirinin yarısını tüketmektedir ve temel diyabet ilaçlarına düzenli ve ekonomik erişim yeterli değildir. Bireyler ve aile için artan maliyeti engellemek için uygun fiyatlı diyabet ilaçlarına ve bakımına erişimin iyileştirilmesi acilen gerekmektedir.

Her 4 aile üyesinden 1'inden azı diyabet eğitim programlarına erişebilmektedir. Diyabet bakımında aile desteğinin, diyabetli insanlar için sağlık sonuçlarının iyileştirilmesinde önemli bir etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle diyabetli bireyler ve aileleri için yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek bu hastalığın duygusal yöndeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla sürekli diyabet tedavisi ve desteğinin erişilebilir olması önemlidir. 

DİYABET İLE İLGİLİ SÖZLER

Diyabetin farkında olalım, geleceğimizi kurtaralım.   

Diyabet (şeker) bir hastalık değil yaşam tarzıdır.  

Daha sağlıklı bir gelecek için, kendini diyabetten koru… 

Diyabetle sağlıklı bir yaşam için erken tanı ve tedavi önemlidir.  

Günde 30 dakika yürüyüş ve kilo kontrolü ile diyabeti önle.   

Hareketsizlikten kurtul,yaşam tarzını değiştir, diyabetten korun. 

Üç beyazdan uzak durup sağlıklı beslen, düzenli egzersiz yap diyabetten korun…   

Dünya Diyabet Günü vesilesi ile tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temenni ediyorum.”   Hayatını değiştirmek için bugün harekete geç. 

Sağlıklı beslenme, diyabetin her tipinde önemli bir öğedir

14 Kasım Dünya Diyabet Günü vesilesiyle bütün diyabetli vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum   

Kaloriden zengin, sindirim sürecini hızla atlayarak kana karışan işlenmiş besinlerin tüketiminin azaltıp geleneksel beslenme şekilleri ile diyabeti önle.   

14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde tüm hastalara acil şifalar diliyor, herkesi diyabetten korunmak adına sağlıklı beslenmeye ve düzenli egzersiz yapmaya davet ediyorum. 

DİYABET ŞİİRİ

Çocuklar tatlı sever
Hiç durmadan şeker yer
Bilmezki zararlıdır
Sonu doktora gider

Yüksek yağ, fazla şeker
İnsanı hasta eder.
Diyabet hastalığı
Bir ömür boyu sürer

Şekerden korkmamalı
Fakat tedbir almalı
Yiyecek, içecekler
Hep sağlıklı olmalı

Diyetine başlarsın
Kontrollü yaşarsın
Diyet yapmazsan eğer
Hastaneye koşarsın

Kasım Kaplan

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