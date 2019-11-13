13 Kasım Masterchef Türkiye'de kim elendi? Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıtı merak ediliyor. TV8'in heyecan dolu #yemekyarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Her hafta bir kişi yarışmaya veda ediyor. Geçtiğimiz haftanın eleneni Eda olmuştu. Eda gittikten sonra yarışmada toplam 10 kişi kaldı. Yarışmada bu hafta takımlar 5'er kişilerden oluştu.

MASTERCHEF'TE 2. DOKUNULMAZLIK OYUNU..

Masterchef'te bu haftanın 2. dokunulmazlık oyununda takımlar 3 kişiyle yemek yapacak. Kaptanların belirlediği 2 isim dışarda bekleyecek. Yemekler bittikten sonra tadımı dışarı çıkan 2 yarışmacı yapacak. Bu sefer yarışmacılar yemekleri göremeyecek. Gözleri kapalı bir şekilde tadım yapacaklar. Mavi takımdan Alican ve Mustafa, Kırmızı takımdan ise Yasin ve Kıvanç dışarıda olacak. Yarışmacıların verdiği seçtiği yemeklere göre en çok oyu alan takım oyunun galibi olacak.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ilk oyunu olan ödül oyununu Mavi takım kazanmıştı. Kırmızı takım ise dünkü dokunulmazlık yarışının galibi oldu. Haftanın 2. dokunulmazlık yarışı bugün oynanacak.

13 KASIM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Masterchef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık yarışı bugün oynanacak. Bugünkü oyunu Mavi takım kaybederse 2 isim daha potaya gidecek ve sadece bireysel dokunulmazlığı kazanan kişi kendisini kurtarmış olacak. Ancak kırmızı takım kaybederse Mavi takımdan eleme potasında olan Alican ve Mustafa'nın karşısına iki isim çıkaracak. Masterchef'te eleme oyunu yarın oynanabilir. Eleme oyunu oynandıktan sonra elenen isim belli olacak ve haberimiz içerisine eklenecek.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye 47.Bölümü bu akşam saat 20:00'de TV8 ekranlarında olacak.