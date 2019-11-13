13 Kasım Dünya Kalite Günü kutlanıyor! 13 Kasım Dünya Kalite Günü nedir?

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13 KASIM DÜNYA KALİTE GÜNÜ NEDİR?

Dünya Kalite Günü, 1990 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edildi. Birleşmiş Milletlerin amacı milletlerin ve organizasyonların büyümesi ve refah seviyelerinin artması yolunda farkındalığı arttırmak adına bu günü ve haftayı ilan etmiştir.

Dünyada birçok ülkede 13 Kasım Dünya Kalite Günü ve bu günü içine alan hafta da Dünya Kalite Haftası olarak kutlanmaktadır.

Aynı zamanda Kasım atı da bazı ülkelerce kalite ayı olarak kabul edilip bu ay içinde işletmelerin va toplumların kalite araçlarını kullanmasını teşvik edici çalışmalar yapmaktadırlar. Kalite araçları, akış şemaları, kontrol listeleri gibi hatayı azaltıcı ve gelişmeyi arttırıcı elemanlardır.

Kalite Ayı fikri ilk olarak Japonya'da 1960 yılında ortaya çıktı ve Kasım ayı boyunca kalite bilincinin daha geniş kitlelere ulaşması için etkinlikler düzenlendi. Ardından 1978 yılında Çin'de de Eylül ayında kutlanmaya başlandı. Japonya ve Çin'i 1988 yılında Amerika Birleşik Devletleri de takip etmiştir. Birleşmiş Milletlerin 1990 yılındaki açıklaması ile birlikte tüm dünya tarafından bilinir ve kabul edilir olmuştur.